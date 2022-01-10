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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/مواطن-روسي-يتحدث-عن-عملية-خاصة-للإخلاء-من-كازاخستان-1055172062.html
مواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان
مواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان
سرد فلاديمير فاليجين، أحد ركاب رحلة طيران أستانا التي أقلت مواطنين من روسيا وكازاخستان إلى موسكو، قصته منذ بداية الاضطرابات. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:30+0000
2022-01-10T12:50+0000
روسيا
أحداث كازاخستان
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تمكن فاليجين من الطيران من ألما آتا كجزء من مجموعة مؤلفة من 25 روسيًا على متن طائرة نقل عسكرية، كان مع زوجته وطفليه، بحسب ما ذكرت قناة "tvzvezda".وأضاف فاليجين: "في وقت لاحق في الصباح، أخبرنا المضيفون أن هناك بعض المحاولات من قبل المتظاهرين للصعود إلى الطائرة".فقط في الصباح خفت حدة إطلاق النار وتم أخذ المطار تحت حراسة العربات المدرعة العسكرية، وسار الركاب باتجاه الصالة. أعادت شركة الطيران الأشخاص إلى فندق في ألما آتا، وكانت هناك انقطاعات في الاتصالات المحمولة في المدينة. الإنترنت يعمل بالكاد. ومع ذلك، تمكن فلاديمير من الاتصال بموسكو، ولذا كان هناك أمل في أن يتمكن من مغادرة المدينة الغارقة في الاضطرابات.وأضاف: "بدأت الطلقات بالقرب منا وكان هناك نوع من الذعر في الشارع، سيارات الشرطة، وبعض ناقلات الجند المدرعة، تندفع بسرعة كبيرة متجاوزة الفندق".وختم: "جزيل الامتنان والشكر لوزارة الدفاع على عدم التخلي عنا، لأنه في الواقع، في رأيي الشخصي، الروس لا يتخلون عن شعبهم، هذا ما مررت به وشعرت به ".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تكشف-عن-نفسها-أمام-العالم-أوهام-وصراعات-داخلية-وأطماع-دول-1055166038.html
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روسيا

مواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان

12:30 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 10.01.2022)
© Sputnik . Abzal Kaliyev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022
الوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة نور سلطان، 6 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Abzal Kaliyev
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سرد فلاديمير فاليجين، أحد ركاب رحلة طيران أستانا التي أقلت مواطنين من روسيا وكازاخستان إلى موسكو، قصته منذ بداية الاضطرابات.
تمكن فاليجين من الطيران من ألما آتا كجزء من مجموعة مؤلفة من 25 روسيًا على متن طائرة نقل عسكرية، كان مع زوجته وطفليه، بحسب ما ذكرت قناة "tvzvezda".

وقال: "نحن نجلس على متن طائرة، وأطفأنا الأنوار، وأغلقنا جميع النوافذ، بحلول هذا الوقت، كان مطار ألما آتا قد تم الاستيلاء عليه بالفعل، وتم تدمير برج المرسل، وتم إجلاء الموظفين. لم تتمكن الطائرة من الإقلاع ووقفت على المدرج لمدة 15 ساعة تقريبًا دون أن تتحرك".

وأضاف فاليجين: "في وقت لاحق في الصباح، أخبرنا المضيفون أن هناك بعض المحاولات من قبل المتظاهرين للصعود إلى الطائرة".
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فقط في الصباح خفت حدة إطلاق النار وتم أخذ المطار تحت حراسة العربات المدرعة العسكرية، وسار الركاب باتجاه الصالة. أعادت شركة الطيران الأشخاص إلى فندق في ألما آتا، وكانت هناك انقطاعات في الاتصالات المحمولة في المدينة. الإنترنت يعمل بالكاد. ومع ذلك، تمكن فلاديمير من الاتصال بموسكو، ولذا كان هناك أمل في أن يتمكن من مغادرة المدينة الغارقة في الاضطرابات.
وتابع: "الرحلة التي تجلب العسكريين الروس إلى هناك، في طريق العودة عندما تكون فارغة، يمكن أن تأخذ عددًا معينًا من الركاب ... جريت حول الفندق ليلاً، وجمعت قوائم الأسماء، وفتح بعضهم الأبواب، ولم يفتح بعضهم لأنهم خائفين".
وأضاف: "بدأت الطلقات بالقرب منا وكان هناك نوع من الذعر في الشارع، سيارات الشرطة، وبعض ناقلات الجند المدرعة، تندفع بسرعة كبيرة متجاوزة الفندق".
وختم: "جزيل الامتنان والشكر لوزارة الدفاع على عدم التخلي عنا، لأنه في الواقع، في رأيي الشخصي، الروس لا يتخلون عن شعبهم، هذا ما مررت به وشعرت به ".
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