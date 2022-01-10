مواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان

تمكن فاليجين من الطيران من ألما آتا كجزء من مجموعة مؤلفة من 25 روسيًا على متن طائرة نقل عسكرية، كان مع زوجته وطفليه، بحسب ما ذكرت قناة "tvzvezda".وأضاف فاليجين: "في وقت لاحق في الصباح، أخبرنا المضيفون أن هناك بعض المحاولات من قبل المتظاهرين للصعود إلى الطائرة".فقط في الصباح خفت حدة إطلاق النار وتم أخذ المطار تحت حراسة العربات المدرعة العسكرية، وسار الركاب باتجاه الصالة. أعادت شركة الطيران الأشخاص إلى فندق في ألما آتا، وكانت هناك انقطاعات في الاتصالات المحمولة في المدينة. الإنترنت يعمل بالكاد. ومع ذلك، تمكن فلاديمير من الاتصال بموسكو، ولذا كان هناك أمل في أن يتمكن من مغادرة المدينة الغارقة في الاضطرابات.وأضاف: "بدأت الطلقات بالقرب منا وكان هناك نوع من الذعر في الشارع، سيارات الشرطة، وبعض ناقلات الجند المدرعة، تندفع بسرعة كبيرة متجاوزة الفندق".وختم: "جزيل الامتنان والشكر لوزارة الدفاع على عدم التخلي عنا، لأنه في الواقع، في رأيي الشخصي، الروس لا يتخلون عن شعبهم، هذا ما مررت به وشعرت به ".
سرد فلاديمير فاليجين، أحد ركاب رحلة طيران أستانا التي أقلت مواطنين من روسيا وكازاخستان إلى موسكو، قصته منذ بداية الاضطرابات.
تمكن فاليجين من الطيران من ألما آتا كجزء من مجموعة مؤلفة من 25 روسيًا على متن طائرة نقل عسكرية، كان مع زوجته وطفليه، بحسب ما ذكرت قناة "tvzvezda".
وقال: "نحن نجلس على متن طائرة، وأطفأنا الأنوار، وأغلقنا جميع النوافذ، بحلول هذا الوقت، كان مطار ألما آتا قد تم الاستيلاء عليه بالفعل، وتم تدمير برج المرسل، وتم إجلاء الموظفين. لم تتمكن الطائرة من الإقلاع ووقفت على المدرج لمدة 15 ساعة تقريبًا دون أن تتحرك".
وأضاف فاليجين: "في وقت لاحق في الصباح، أخبرنا المضيفون أن هناك بعض المحاولات من قبل المتظاهرين للصعود إلى الطائرة".
فقط في الصباح خفت حدة إطلاق النار وتم أخذ المطار تحت حراسة العربات المدرعة العسكرية، وسار الركاب باتجاه الصالة. أعادت شركة الطيران الأشخاص إلى فندق في ألما آتا، وكانت هناك انقطاعات في الاتصالات المحمولة في المدينة. الإنترنت يعمل بالكاد. ومع ذلك، تمكن فلاديمير من الاتصال بموسكو، ولذا كان هناك أمل في أن يتمكن من مغادرة المدينة الغارقة في الاضطرابات.
وتابع: "الرحلة التي تجلب العسكريين الروس إلى هناك، في طريق العودة عندما تكون فارغة، يمكن أن تأخذ عددًا معينًا من الركاب ... جريت حول الفندق ليلاً، وجمعت قوائم الأسماء، وفتح بعضهم الأبواب، ولم يفتح بعضهم لأنهم خائفين".
وأضاف: "بدأت الطلقات بالقرب منا وكان هناك نوع من الذعر في الشارع، سيارات الشرطة، وبعض ناقلات الجند المدرعة، تندفع بسرعة كبيرة متجاوزة الفندق".
وختم: "جزيل الامتنان والشكر لوزارة الدفاع على عدم التخلي عنا، لأنه في الواقع، في رأيي الشخصي، الروس لا يتخلون عن شعبهم، هذا ما مررت به وشعرت به ".