https://arabic.sputniknews.com/20220110/مواطن-روسي-يتحدث-عن-عملية-خاصة-للإخلاء-من-كازاخستان-1055172062.html

مواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان

مواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان

سرد فلاديمير فاليجين، أحد ركاب رحلة طيران أستانا التي أقلت مواطنين من روسيا وكازاخستان إلى موسكو، قصته منذ بداية الاضطرابات. 10.01.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أحداث كازاخستان

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تمكن فاليجين من الطيران من ألما آتا كجزء من مجموعة مؤلفة من 25 روسيًا على متن طائرة نقل عسكرية، كان مع زوجته وطفليه، بحسب ما ذكرت قناة "tvzvezda".وأضاف فاليجين: "في وقت لاحق في الصباح، أخبرنا المضيفون أن هناك بعض المحاولات من قبل المتظاهرين للصعود إلى الطائرة".فقط في الصباح خفت حدة إطلاق النار وتم أخذ المطار تحت حراسة العربات المدرعة العسكرية، وسار الركاب باتجاه الصالة. أعادت شركة الطيران الأشخاص إلى فندق في ألما آتا، وكانت هناك انقطاعات في الاتصالات المحمولة في المدينة. الإنترنت يعمل بالكاد. ومع ذلك، تمكن فلاديمير من الاتصال بموسكو، ولذا كان هناك أمل في أن يتمكن من مغادرة المدينة الغارقة في الاضطرابات.وأضاف: "بدأت الطلقات بالقرب منا وكان هناك نوع من الذعر في الشارع، سيارات الشرطة، وبعض ناقلات الجند المدرعة، تندفع بسرعة كبيرة متجاوزة الفندق".وختم: "جزيل الامتنان والشكر لوزارة الدفاع على عدم التخلي عنا، لأنه في الواقع، في رأيي الشخصي، الروس لا يتخلون عن شعبهم، هذا ما مررت به وشعرت به ".

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روسيا