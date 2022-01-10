موظفة متحف في كازاخستان تنقذ إرث بلادها بإقناع المحتجين بأفكارها

وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن "موظفة تعمل في المتحف المركزي في كازاخستان أقنعت اللصوص بعدم سرقة الرماح والسيوف التاريخية".وقالت نائبة مدير المتحف، بيبيغول دانديغاريفا، إن الأسلحة التاريخية كان من الممكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي المحتجين، لكن العاملين بالمتحف تمكنوا من منع ذلك".وتابعت قائلة: "بقي عمال المتحف في أماكن عملهم طوال الليل وراقبوا ما كان يحدث في الشارع باستخدام الكاميرات".وأضافت الموظفة قائلة: "اقترب حشد من المتحف في الصباح الباكر لم أكن أعرف ماذا أفعل، لم تكن هناك أفكار في رأسي، ثم حطموا الباب ودخل ستة أشخاص وتبعهم المئات وحاولت بعد ذلك إقناعهم بعدم لمس أي شيء، لأن هذا تاريخ مشترك لا يمكن أن نضيعه".يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وقالت نائبة مدير المتحف، بيبيغول دانديغاريفا، إن الأسلحة التاريخية كان من الممكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي المحتجين، لكن العاملين بالمتحف تمكنوا من منع ذلك".
وتابعت قائلة: "بقي عمال المتحف في أماكن عملهم طوال الليل وراقبوا ما كان يحدث في الشارع باستخدام الكاميرات".
وأضافت الموظفة قائلة: "اقترب حشد من المتحف في الصباح الباكر لم أكن أعرف ماذا أفعل، لم تكن هناك أفكار في رأسي، ثم حطموا الباب ودخل ستة أشخاص وتبعهم المئات وحاولت بعد ذلك إقناعهم بعدم لمس أي شيء، لأن هذا تاريخ مشترك لا يمكن أن نضيعه".
يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.