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أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/موظفة-متحف-في-كازاخستان-تنقذ-إرث-بلادها-بإقناع-المحتجين-بأفكارها-1055163157.html
موظفة متحف في كازاخستان تنقذ إرث بلادها بإقناع المحتجين بأفكارها
موظفة متحف في كازاخستان تنقذ إرث بلادها بإقناع المحتجين بأفكارها
كشفت وسائل إعلام روسية عن قصة مثيرة حدثت مع موظفة في متحف كازاخستاني استطاع بذكائها إقناع اللصوص بعدم سرقة بعض المقتنيات التاريخية. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:23+0000
2022-01-10T09:45+0000
مجتمع
كازاخستان
أحداث كازاخستان
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وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن "موظفة تعمل في المتحف المركزي في كازاخستان أقنعت اللصوص بعدم سرقة الرماح والسيوف التاريخية".وقالت نائبة مدير المتحف، بيبيغول دانديغاريفا، إن الأسلحة التاريخية كان من الممكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي المحتجين، لكن العاملين بالمتحف تمكنوا من منع ذلك".وتابعت قائلة: "بقي عمال المتحف في أماكن عملهم طوال الليل وراقبوا ما كان يحدث في الشارع باستخدام الكاميرات".وأضافت الموظفة قائلة: "اقترب حشد من المتحف في الصباح الباكر لم أكن أعرف ماذا أفعل، لم تكن هناك أفكار في رأسي، ثم حطموا الباب ودخل ستة أشخاص وتبعهم المئات وحاولت بعد ذلك إقناعهم بعدم لمس أي شيء، لأن هذا تاريخ مشترك لا يمكن أن نضيعه".يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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مجتمع, كازاخستان

موظفة متحف في كازاخستان تنقذ إرث بلادها بإقناع المحتجين بأفكارها

09:23 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 10.01.2022)
© REUTERS / Pavel Mikheyevالوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022
الوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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كشفت وسائل إعلام روسية عن قصة مثيرة حدثت مع موظفة في متحف كازاخستاني استطاع بذكائها إقناع اللصوص بعدم سرقة بعض المقتنيات التاريخية.
وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن "موظفة تعمل في المتحف المركزي في كازاخستان أقنعت اللصوص بعدم سرقة الرماح والسيوف التاريخية".
وقالت نائبة مدير المتحف، بيبيغول دانديغاريفا، إن الأسلحة التاريخية كان من الممكن أن ينتهي بها الأمر في أيدي المحتجين، لكن العاملين بالمتحف تمكنوا من منع ذلك".
وتابعت قائلة: "بقي عمال المتحف في أماكن عملهم طوال الليل وراقبوا ما كان يحدث في الشارع باستخدام الكاميرات".
وأضافت الموظفة قائلة: "اقترب حشد من المتحف في الصباح الباكر لم أكن أعرف ماذا أفعل، لم تكن هناك أفكار في رأسي، ثم حطموا الباب ودخل ستة أشخاص وتبعهم المئات وحاولت بعد ذلك إقناعهم بعدم لمس أي شيء، لأن هذا تاريخ مشترك لا يمكن أن نضيعه".
يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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