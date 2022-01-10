https://arabic.sputniknews.com/20220110/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-الوفدان-الروسي-والأمريكي-اتفقا-في-جنيف-على-عدم-السماح-بحرب-نووية-1055190931.html

نائبة وزير الخارجية الأمريكي: الوفدان الروسي والأمريكي اتفقا في جنيف على عدم السماح بحرب نووية

نائبة وزير الخارجية الأمريكي: الوفدان الروسي والأمريكي اتفقا في جنيف على عدم السماح بحرب نووية

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الاثنين، اتفاق وفدي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أثناء مباحثاتهما في جنيف، على عدم السماح بنشوب حرب... 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T18:59+0000

2022-01-10T18:59+0000

2022-01-10T18:59+0000

روسيا

أمريكا

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ووفقا لتصريحات أدلت بها شيرمان في مؤتمر صحفي في جنيف، عقب انتهاء المباحثات، قالت: "الولايات المتحدة وروسيا متفقتان على أن الحرب النووية لا يمكن الفوز بها ولا يجب أبدا إطلاق العنان لها".ولفتت إلى أن الوفد الأمريكي رفض مقترحات تقدمت بها روسيا ترتبط بموضوع الأمن في أوروبا، لكنها شددت على أن بلادها "لن تتخلى أبدا عن تعاونها وعلاقاتها النائية مع الدول الأخرى الراغبة في العمل معها".وأوضحت شيرمان أن واشنطن "لن تسمح لأحد بأن يغلق باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وجه أي دولة".وأكدت الدبلوماسية الأميركية أنها أجرت مناقشات صريحة ومباشرة مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بشأن المقترحات الأمنية في أوروبا، التي حددتها موسكو.وأوضحت شيرمان، "أجرينا مناقشة صريحة ومباشرة على مدى 8 ساعات تقريبا في البعثة الأميركية في جنيف"، مضيفة، "الولايات المتحدة عرضت القاء مجددا قريبا لمناقشة الملفات الثنائية بمزيد من التفاصيل".إلى جانب ذلك، أشارت شيرمان إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تعتزمان مناقشة المضي قدما في المحادثات الأمنية بنهاية هذا الأسبوع، بعد مشاورات واشنطن مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين.وأوضحت شيرمان، "سنجري مناقشات مع حلفائنا وشركائنا في الأيام المقبلة، وفي نهاية الأسبوع، حكومتا الولايات المتحدة وروسيا ستناقشان المضي قدما".ولفتت شيرمان إلى أن واشنطن على استعداد للتحرك بسرعة قدر الإمكان في المحادثات الأمنية مع موسكو، ولكن لم يتم وضع جدول زمني.هذا وانطلقت اليوم المحادثات الرئيسية الموسعة الروسية – الأميركية، حول الضمانات الأمنية، خلف الأبواب المغلقة، في جنيف.وتأتي هذه المحادثات، عقب لقاء تمهيدي عقد، مساء الأحد، بين الوفدين الروسي والأميركي، والتي وصفها نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه صعب لكن عملي.إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن تقييم المشاورات الروسية - الأميركية حول الضمانات الأمنية، بمدينة جنيف، سيتم في غضون ساعات.وقال بيسكوف للصحفيين، "سيحين وقت التقييمات في غضون بضع ساعات؛ تعلمون أن المفاوضات جارية الآن في جنيف. وسيقدم [نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي] ريابكوف تقييمه عقب انتهائها. لم يحن وقت التقييم بعد".ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخراً.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى الحلف العسكري.

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