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https://arabic.sputniknews.com/20220110/هدف-مباراة-الجابون-وجزر-القمر-في-كأس-أمم-أفريقيا-لكرة-القدم-فيديو-1055194662.html
هدف مباراة الجابون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
هدف مباراة الجابون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
حقق منتخب الجابون، مساء اليوم الاثنين، الفوز على نظيره منتخب جزر القمر، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T21:42+0000
2022-01-10T21:42+0000
2022-01-10T21:42+0000
كأس الأمم الأفريقية
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وأحرز أرون بوبيندزا لاعب المنتخب الجابوني هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.وحصد المنتخب الجابوني أول 3 نقاط في بداية مشواره في كأس الأمم، بينما لم يستطع منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في مشاركته الأولى بكأس الأمم.وتقاسم المنتخب الجابوني صدارة المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، مع منتخب المغرب برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب جزر القمر المجموعة مع منتخب غانا دون نقاط.وكان المنتخب المغربي فاز على نظيره الغاني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت سابق اليوم.هدف المغرب أحرزه اللاعب سفيان بوفال، وذلك بعد هجمة من الجهة اليمنى، أحدثت ارتباكا في منطقة جزاء الفريق الغاني، بعدها تلقف بوفال الكرة ووضعها من لمسة واحدة داخل المرمي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
كأس الأمم الأفريقية
هدف مباراة الجابون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم... فيديو
حقق منتخب الجابون، مساء اليوم الاثنين، الفوز على نظيره منتخب جزر القمر، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.
وأحرز أرون بوبيندزا لاعب المنتخب الجابوني هدف المباراة الوحيد لمنتخب بلاده في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
وحصد المنتخب الجابوني أول 3 نقاط في بداية مشواره في كأس الأمم، بينما لم يستطع منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في مشاركته الأولى بكأس الأمم.
وتقاسم المنتخب الجابوني صدارة المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، مع منتخب المغرب برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب جزر القمر المجموعة مع منتخب غانا دون نقاط.
وكان
المنتخب المغربي فاز على نظيره الغاني
بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت سابق اليوم.
هدف المغرب أحرزه اللاعب سفيان بوفال، وذلك بعد هجمة من الجهة اليمنى، أحدثت ارتباكا في منطقة جزاء الفريق الغاني، بعدها تلقف بوفال الكرة ووضعها من لمسة واحدة داخل المرمي.