تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/هل-أظهرت-جلسة-البرلمان-العراقي-وجود-أغلبية-سياسية؟-1055173645.html
هل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
هل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
أعاد البرلمان العراقي، أمس الأحد، انتخاب محمد الحلبوسي، لرئاسته خلال دورته التشريعية الخامسة، حيث صوت 200 من أعضاء البرلمان لصالح الحلبوسي، مقابل 14 صوتا... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:52+0000
2022-01-10T12:52+0000
راديو
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055172834_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_05ae340e05e849e8b5be8932f8016191.png
هل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
هل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
وأصيب رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات أثناء الجلسة بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب.فهل جاءت جلسة البرلمان الأولى وفق ما هو متوقع؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر: "مسألة اختيار رئيس الجمهورية تقريبا قد حسمت، ذلك أن نفس المصوتين للحلبوسي سيصوتون لرئيس الجمهورية وكذلك لرئيس الوزراء، لأنهم متفقون على برنامج واحد، أما ما حصل في البرلمان من تدافع واعتداء فهي حالة نشهدها في العديد من برلمانات العالم، ودائما ما تقوم به الأقلية، كي تعلي صوتها في البرلمان، وهو كذلك يعطي إشارة إلى حالة الانقسام بين جانب صغير والآخر كبير".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055172834_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_398861a174042688d88cc1ef2e69e01d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, أخبار العراق اليوم, аудио

هل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟

12:52 GMT 10.01.2022
هل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
تابعنا عبر
ضياء حسون - سبوتنيك عربي
ضياء حسون
كل المواضيع
أعاد البرلمان العراقي، أمس الأحد، انتخاب محمد الحلبوسي، لرئاسته خلال دورته التشريعية الخامسة، حيث صوت 200 من أعضاء البرلمان لصالح الحلبوسي، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، ليقوم بعدها الرئيس الفائز بفتح الترشيح لاختيار رئيس الجمهورية على مدى 15 يوما وفق التوقيتات الدستورية.
وأصيب رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات أثناء الجلسة بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب.
فهل جاءت جلسة البرلمان الأولى وفق ما هو متوقع؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر:
"أكدت جلسة البرلمان الأولى أن هناك أغلبية برلمانية متعارضة في التوجه مع التوجهات السياسية السابقة التي كانت سائدة قبل ثورة تشرين عام 2019، وهذا يعني أنه سيكون في القادم تغيير شامل سنلمسه من خلال قرارات البرلمان، لذا فإن اختيار رئيس البرلمان يوم أمس، جاء وفقا لرؤية متفق عليها لكي تتوافق وعملية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، فالجميع بات متفقا على عدم وضع العراق تحت أية مظلة إقليمية تتحكم بمساراته، فمشروع الدولة المستقبلي قادم لا محالة، ولا مجال للمعترضين من أن يحققوا شيئا".
وأضاف المجر: "مسألة اختيار رئيس الجمهورية تقريبا قد حسمت، ذلك أن نفس المصوتين للحلبوسي سيصوتون لرئيس الجمهورية وكذلك لرئيس الوزراء، لأنهم متفقون على برنامج واحد، أما ما حصل في البرلمان من تدافع واعتداء فهي حالة نشهدها في العديد من برلمانات العالم، ودائما ما تقوم به الأقلية، كي تعلي صوتها في البرلمان، وهو كذلك يعطي إشارة إلى حالة الانقسام بين جانب صغير والآخر كبير".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:00 GMT"الغذاء والدواء" السعودية: باراسيتامول يسبب التسمم في هذه الحالة
12:58 GMTهيفاء وهبي تتزوج للمرة الثالثة
12:56 GMTليبيا... خطوات نحو توحيد المؤسسة العسكرية
12:52 GMTهل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
12:50 GMTالسيسي يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم
12:49 GMTناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي
12:47 GMTطلاب جامعات مصرية يقدمون تجربة فن الشارع بـ"الأكابيلا" في شرم الشيخ
12:45 GMTالعلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟
12:45 GMTبعد عام من الانتخابات.. الحكومة الهولندية تؤدي اليمين الدستوري
12:42 GMTوكالة: تفاهم كويتي سعودي لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة المشتركة
12:31 GMTأبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
12:30 GMTمواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان
12:27 GMTالكشف عن هدف جديد لأكثر منظومات الدفاع الجوي الروسية تطورا
12:22 GMTخبير: العراق أمام متغير سياسي جديد بعد ظهور التحالفات العابرة للانتماءات العرقية والمذهبية
12:18 GMTوزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة
12:16 GMT‏غوغل تتهم آبل بجعل مستخدمي هواتف "أندرويد" مواطنين من "الدرجة الثانية"... بسبب "الفقاعة الخضراء"
12:14 GMTعصير يحسن الأداء الرياضي ويخفف التهاب المفاصل والضغط بحسب العلماء
12:07 GMTالأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق
12:03 GMTالسعودية.. عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل لمائة ألف ريال
12:02 GMTرئيس طاجيكستان: نحو 40 معسكر تدريب للمسلحين قرب حدود دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي