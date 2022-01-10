https://arabic.sputniknews.com/20220110/هونور-تطرح-أول-هواتفها-القابلة-للطي-القادم-بقوة-لهزيمة-سامسونغ-1055181199.html

‏"هونور" تطرح أول هواتفها القابلة للطي... القادم بقوة لهزيمة "سامسونغ"

‏"هونور" تطرح أول هواتفها القابلة للطي... القادم بقوة لهزيمة "سامسونغ"

انضمت شركة "هونور" التابعة سابقا لشركة "هواوي" الصينية إلى سوق الهواتف القابلة للطي، بإعلانها، اليوم الاثنين، ‏عن أول هواتفها الذكية من ذلك النوع. ‏ 10.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-10T14:41+0000

2022-01-10T14:41+0000

2022-01-10T14:41+0000

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ويستخدم هاتف "ماجيك في" شكلا قابلا للطي مشابه لهواتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد"، وذلك بجمعه بين شاشة كبيرة قابلة للطي، وشاشة خارجية أصغر يمكن استخدامها أثناء طي الجهاز، وفقا لموقع "ذا فيرج".وتكمن الميزة الرئيسية لـ"ماجيك في" في شاشته الداخلية القابلة للطي، التي هي بقياس 7.9 بوصة من الزاوية إلى الزاوية، وبدقة 2272 × 1984، مع معدل تحديث 90 هيرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10: 9، ما يجعله أكبر بقليل من هاتف "سامسونغ زد فولد 3" القابل للطي، والذي تبلغ شاشته الداخلية 7.6 بوصة بدقة 2208 × 1768.كما يحتوي "ماجيك في" على ميزة تساعد في جعله أكثر قابلية للاستخدام في حالة عدم الرغبة في فتحه، وهي أن شاشته الخارجية أكبر قليلا من هاتف "سامسونغ غلاكسي فولد 3"، إذ يبلغ حجمها 6.45 بوصة، ودقة 2560 × 1080، ومعدل تحديث 120 هيرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9.وعن محتواه الداخلي، فإن هاتف "ماجيك في" يحتوي على أحدث شرائح "كوالكوم" وهي "سناب دراغون 8 جين 1"، التي توفر 12 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 غيغا بايت أو 512 غيغا بايت من السعة التخزينية.بينما يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4750 مللي أمبير في الساعة، ويمكن شحنها بسرعة تصل إلى 66 وات، مما يمنح شحنا سريعا بنسبة 50 بالمئة في 15 دقيقة فقط.وفيما يتعلق بالكاميرات، فقد قامت شركة "هونور" بتضمين 3 مستشعرات بدقة 50 ميغا بيكسل في الجزء الخلفي من هاتف "ماجيك في"، والتي تتضمن مستشعرا رئيسيا، وكاميرا فائقة السرعة، وشيء تطلق عليه هونور (كاميرا محسنة الطيف).عن أسعار هاتف "ماجيك في"، فيبدأ من 1569 دولار أمريكي لنموذج التخزين سعة 256 غيغا بايت، وسيتم طرحة للبيع اعتبارا من 18 يناير/ كانون الثاني الجاري

https://arabic.sputniknews.com/20211230/سامسونغ-تقول-إن-مبيعات-هواتفها-القابلة-للطي-تضاعفت-4-مرات-خلال-2021-1054776990.html

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