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https://arabic.sputniknews.com/20220110/هيفاء-وهبي-تتزوج-للمرة-الثالثة-1055174499.html
هيفاء وهبي تتزوج للمرة الثالثة
هيفاء وهبي تتزوج للمرة الثالثة
تداول مؤخرا رواد وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بزواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الثالثة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:58+0000
2022-01-10T12:58+0000
2022-01-10T12:58+0000
العالم العربي
هيفاء وهبي
زواج
شائعات
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وتشير تلك المنشورات إلى أن هيفاء وهبي تزوجت للمرة الثالثة في القاهرة، من رجل يحمل الجنسية العربية.وبحسب موقع أغاني أغاني، فإن ما يتم تداوله ما هو إلا محض شائعات، مشيرا إلى أن هيفاء لم تعقد قرانها كما يشاع.وأضاف الموقع أن هيفاء منشغلة الآن بتصوير فيلم جديد يحمل اسم "رمسيس باريس"، وذلك داخل إحدى القصور الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس.وتدور قصة الفيلم حول قضية سرقة تقع في مدينة باريس بإطار كوميدي.
زواج
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, هيفاء وهبي, زواج, شائعات
هيفاء وهبي تتزوج للمرة الثالثة
تداول مؤخرا رواد وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بزواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الثالثة.
وتشير تلك المنشورات إلى أن هيفاء وهبي تزوجت للمرة الثالثة في القاهرة، من رجل يحمل الجنسية العربية.
وبحسب موقع أغاني أغاني، فإن ما يتم تداوله ما هو إلا محض شائعات، مشيرا إلى أن هيفاء لم تعقد قرانها كما يشاع.
وأضاف الموقع أن هيفاء منشغلة الآن بتصوير فيلم جديد يحمل اسم "رمسيس باريس"، وذلك داخل إحدى القصور الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس.
وتدور قصة الفيلم حول قضية سرقة تقع في مدينة باريس بإطار كوميدي.