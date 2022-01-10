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https://arabic.sputniknews.com/20220110/وزيرا-خارجية-السعودية-والصين-يناقشان-قضايا-إقليمية-ودولية-بينها-المفاوضات-النووية-وأفغانستان-1055185763.html
وزيرا خارجية السعودية والصين يناقشان قضايا إقليمية ودولية بينها المفاوضات النووية وأفغانستان
وزيرا خارجية السعودية والصين يناقشان قضايا إقليمية ودولية بينها المفاوضات النووية وأفغانستان
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، لقاء وصفه بـ"المكثف" مع نظيره الصيني، وانغ يي. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:15+0000
2022-01-10T16:15+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "الوزيرين بحثا البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات حوله، وكذلك جهود ضمان الأمن في أفغانستان"، مشيرة إلى أن "الجانبين تطرقا إلى بحث تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وغرد وزير الخارجية السعودي على "تويتر": "نتطلع مع الصين إلى توطيد الشراكة والتنسيق الثنائي بمختلف مجالات التعاون والعمل المشترك".وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قالت مؤخرا، إن الاستخبارات الأمريكية قيمت معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.ونقلت الشبكة الأمريكية عن ثلاثة مصادر، قالت إنها مطلعة على المعلومات الاستخبارتية، أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، رغم أنه من المعروفة أن المملكة اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي.ولفتت الشبكة إلى أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.وقالت الشبكة إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المملكة تقوم بالفعل بتصنيع صواريخ باليستية في موقع تم إنشاؤه مسبقًا بمساعدة صينية، مشيرة إلى أن الخبراء الذين حللوا الصور، ومصادر، أكدوا أن هذه الصور والمعلومات تعكس تطورات تتفق مع أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية.من جانبها، علقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على هذه التقارير. وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده، في تصريح مع موقع "انتخاب" الإيراني، إن إيران غير قلقة حيال العلاقة التي تجمع بكين والرياض.وأضاف: "الصين تقيم علاقات مع إيران والسعودية دون التدخل في العلاقات بينهما ونحن نحترم ما تقوم به"، متابعا: "دول الجوار هم أصدقاؤنا ولسنا قلقين من العلاقة بين بكين والرياض".وتابع قائلا: "نحن لا نعارض قدرة وتقدم أي دولة في المنطقة، لكننا لا نتفق على أن تكون قدرة هذه الدول ضد جيرانها"، مستطردا أن "إيران بطبيعة الحال هي أقوى دولة في المنطقة وقوتها تخدم سلام وأمن الدول الإسلامية في المنطقة".ولم تصدر السعودية تعليقا رسميا حول تلك التقارير حتى اللحظة، فيما علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن" البلدين شريكان استراتيجيان شاملان وحافظا على تعاونهما في كافة المجالات بما في ذلك التجارة العسكرية".
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أخبار السعودية اليوم

وزيرا خارجية السعودية والصين يناقشان قضايا إقليمية ودولية بينها المفاوضات النووية وأفغانستان

16:15 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / THOMAS KIENZLE
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، لقاء وصفه بـ"المكثف" مع نظيره الصيني، وانغ يي.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "الوزيرين بحثا البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات حوله، وكذلك جهود ضمان الأمن في أفغانستان"، مشيرة إلى أن "الجانبين تطرقا إلى بحث تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وغرد وزير الخارجية السعودي على "تويتر": "نتطلع مع الصين إلى توطيد الشراكة والتنسيق الثنائي بمختلف مجالات التعاون والعمل المشترك".
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قالت مؤخرا، إن الاستخبارات الأمريكية قيمت معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن ثلاثة مصادر، قالت إنها مطلعة على المعلومات الاستخبارتية، أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، رغم أنه من المعروفة أن المملكة اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي.
ولفتت الشبكة إلى أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.
وقالت الشبكة إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المملكة تقوم بالفعل بتصنيع صواريخ باليستية في موقع تم إنشاؤه مسبقًا بمساعدة صينية، مشيرة إلى أن الخبراء الذين حللوا الصور، ومصادر، أكدوا أن هذه الصور والمعلومات تعكس تطورات تتفق مع أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية.

وزعمت الشبكة أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت"، وهي شركة تصوير تجارية، بين 26 أكتوبر/ تشرين الأول و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، أظهرت حدوث عملية حرق في منشأة بالقرب من الدوادمي غربي الرياض.

من جانبها، علقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على هذه التقارير. وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده، في تصريح مع موقع "انتخاب" الإيراني، إن إيران غير قلقة حيال العلاقة التي تجمع بكين والرياض.
وأضاف: "الصين تقيم علاقات مع إيران والسعودية دون التدخل في العلاقات بينهما ونحن نحترم ما تقوم به"، متابعا: "دول الجوار هم أصدقاؤنا ولسنا قلقين من العلاقة بين بكين والرياض".
وتابع قائلا: "نحن لا نعارض قدرة وتقدم أي دولة في المنطقة، لكننا لا نتفق على أن تكون قدرة هذه الدول ضد جيرانها"، مستطردا أن "إيران بطبيعة الحال هي أقوى دولة في المنطقة وقوتها تخدم سلام وأمن الدول الإسلامية في المنطقة".
ولم تصدر السعودية تعليقا رسميا حول تلك التقارير حتى اللحظة، فيما علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن" البلدين شريكان استراتيجيان شاملان وحافظا على تعاونهما في كافة المجالات بما في ذلك التجارة العسكرية".
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