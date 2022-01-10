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https://arabic.sputniknews.com/20220110/وزير-الدفاع-اللبناني-العراق-أبدى-استعداده-لمساعدتنا-عسكريا-1055186983.html
وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا عسكريا
وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا عسكريا
قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لا سيما الصعيد العسكري. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T16:43+0000
2022-01-10T16:43+0000
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جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، لبيان نتائج زيارته إلى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين، وفقا لوسائل إعلام لبنانية محلية.وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها؛ لمنع تكرار التعرض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم، خصوصا أن العلاقة بين هذه القوات وأبناء الجنوب علاقة متينة وجيدة.وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون تعهد بأن يبقى الجيش اللبناني صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته .وقال في بيان "فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة".وكان وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم توجه قبل أسبوع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها عددا من المسؤولين في العراق، كما وقع مذكرة للتفاهم العسكري بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211009/لبنان-تجري-تدريبا-عسكريا-مشتركا-مع-قوات-اليونيفيل-1050386241.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, العراق

وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا عسكريا

16:43 GMT 10.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakirقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Mohamed Azakir
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قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، إن المسؤولين العراقيين أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لا سيما الصعيد العسكري.
جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، لبيان نتائج زيارته إلى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين، وفقا لوسائل إعلام لبنانية محلية.
القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2021
لبنان يجري تدريبا عسكريا مشتركا مع قوات اليونيفيل
9 أكتوبر 2021, 15:38 GMT
وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها؛ لمنع تكرار التعرض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم، خصوصا أن العلاقة بين هذه القوات وأبناء الجنوب علاقة متينة وجيدة.
وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون تعهد بأن يبقى الجيش اللبناني صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته .
وقال في بيان "فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة".
وكان وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم توجه قبل أسبوع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها عددا من المسؤولين في العراق، كما وقع مذكرة للتفاهم العسكري بين البلدين.
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