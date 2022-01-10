وزير الدفاع اللبناني: العراق أبدى استعداده لمساعدتنا عسكريا

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، لبيان نتائج زيارته إلى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين، وفقا لوسائل إعلام لبنانية محلية.وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها؛ لمنع تكرار التعرض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم، خصوصا أن العلاقة بين هذه القوات وأبناء الجنوب علاقة متينة وجيدة.وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون تعهد بأن يبقى الجيش اللبناني صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته .وقال في بيان "فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة".وكان وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم توجه قبل أسبوع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية التقى خلالها عددا من المسؤولين في العراق، كما وقع مذكرة للتفاهم العسكري بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين الجيش وقوات اليونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها؛ لمنع تكرار التعرض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم، خصوصا أن العلاقة بين هذه القوات وأبناء الجنوب علاقة متينة وجيدة.