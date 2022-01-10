تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220110/وزير-الطاقة-الأردني-بغداد-أقرت-الاتفاقية-الإطارية-لنقل-النفط-العراقي-من-البصرة-إلى-العقبة-1055171347.html
وزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة
وزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية، لمشروع مد أنبوب لنقل نفط العراق... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:18+0000
2022-01-10T12:18+0000
العالم العربي
الأردن
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
عمان - سبوتنيك. وقال الخرابشة، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، إن نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه، خلال مكالمة هاتفية، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة، وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعها.وأشار الخرابشة إلى أنه اتفق مع عبد الجبار، على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، والتي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، في بغداد، بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.ويأتي المشروع، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين عمان وبغداد، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي، يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا، لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل في اليوم، من البصرة إلى العقبة وبطول حوالي 1665 كيلومترا، لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.وتقدر كلفة تنفيذ المشروع نحو 7 - 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/وزير-النفط-العراقي-يعلن-التوقيع-مع-شركة-صينية-على-أضخم-مشروع-لصناعة-الطاقة-في-البلاد-1054773479.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأردن, العراق

وزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة

12:18 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Boris Babanov / الذهاب إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Boris Babanov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية، لمشروع مد أنبوب لنقل نفط العراق الخام، من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
عمان - سبوتنيك. وقال الخرابشة، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، إن نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه، خلال مكالمة هاتفية، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة، وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعها.

وأشار الخرابشة إلى أنه اتفق مع عبد الجبار، على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، والتي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، في بغداد، بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويأتي المشروع، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين عمان وبغداد، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي، يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا، لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل في اليوم، من البصرة إلى العقبة وبطول حوالي 1665 كيلومترا، لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع نحو 7 - 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
وزير النفط العراقي يعلن التوقيع مع شركة صينية على أضخم مشروع لصناعة الطاقة في البلاد
30 ديسمبر 2021, 16:17 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:00 GMT"الغذاء والدواء" السعودية: باراسيتامول يسبب التسمم في هذه الحالة
12:58 GMTهيفاء وهبي تتزوج للمرة الثالثة
12:56 GMTليبيا... خطوات نحو توحيد المؤسسة العسكرية
12:52 GMTهل أظهرت جلسة البرلمان العراقي وجود أغلبية سياسية؟
12:50 GMTالسيسي يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم
12:49 GMTناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي
12:47 GMTطلاب جامعات مصرية يقدمون تجربة فن الشارع بـ"الأكابيلا" في شرم الشيخ
12:45 GMTالعلاقات التاريخية بين أمريكا وكازاخستان.. كيف تطورت وإلى أين وصلت؟
12:45 GMTبعد عام من الانتخابات.. الحكومة الهولندية تؤدي اليمين الدستوري
12:42 GMTوكالة: تفاهم كويتي سعودي لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة المشتركة
12:31 GMTأبرز الميليشيات المتورطة في شبكات التهريب في ليبيا
12:30 GMTمواطن روسي يتحدث عن عملية خاصة للإخلاء من كازاخستان
12:27 GMTالكشف عن هدف جديد لأكثر منظومات الدفاع الجوي الروسية تطورا
12:22 GMTخبير: العراق أمام متغير سياسي جديد بعد ظهور التحالفات العابرة للانتماءات العرقية والمذهبية
12:18 GMTوزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة
12:16 GMT‏غوغل تتهم آبل بجعل مستخدمي هواتف "أندرويد" مواطنين من "الدرجة الثانية"... بسبب "الفقاعة الخضراء"
12:14 GMTعصير يحسن الأداء الرياضي ويخفف التهاب المفاصل والضغط بحسب العلماء
12:07 GMTالأميرة يوجيني تعيد تصميم منزل ميغان ماركل وهاري السابق
12:03 GMTالسعودية.. عقوبة مخالفة التباعد الاجتماعي قد تصل لمائة ألف ريال
12:02 GMTرئيس طاجيكستان: نحو 40 معسكر تدريب للمسلحين قرب حدود دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي