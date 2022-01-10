وزير الطاقة الأردني: بغداد أقرت الاتفاقية الإطارية لنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة
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أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية، لمشروع مد أنبوب لنقل نفط العراق الخام، من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
عمان - سبوتنيك. وقال الخرابشة، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، إن نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه، خلال مكالمة هاتفية، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة، وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعها.
وأشار الخرابشة إلى أنه اتفق مع عبد الجبار، على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.
واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، والتي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، في بغداد، بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ويأتي المشروع، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين عمان وبغداد، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي، يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا، لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.
ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل في اليوم، من البصرة إلى العقبة وبطول حوالي 1665 كيلومترا، لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع نحو 7 - 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.
وأشار الخرابشة إلى أنه اتفق مع عبد الجبار، على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد الأنبوب، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.
واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، والتي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، في بغداد، بمشاركة العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ويأتي المشروع، في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين عمان وبغداد، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي، يمنح الأردن بموجبه حق شراء 150 ألف برميل نفط يوميا، لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.
ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ مليون برميل في اليوم، من البصرة إلى العقبة وبطول حوالي 1665 كيلومترا، لتصدير النفط الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.
وتقدر كلفة تنفيذ المشروع نحو 7 - 9 مليارات دولار، حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.
30 ديسمبر 2021, 16:17 GMT