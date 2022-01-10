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وصفات طبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية
وصفات طبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية
قدمت خبيرة تغذية علاجية مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية على الصحة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T10:11+0000
2022-01-10T10:11+0000
عاصفة
خبيرة تغذية علاجية
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وقالت استشاري التغذية العلاجية ليندا جاد الحق إن هناك وصفات مهمة وضرورية تساعد في تنظيف الصدر والوقاية من آثار أتربة العواصف.وأوضحت خبيرة التغذية أن من بين هذه الوصفات "ورق الجوافة" الذي يعمل على تنظيف الرئة من السموم، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".وذكرت أنه في ظل هذا الطقس وموجة العاصفة الترابية، بإمكان المصابين بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر علي أوراق الجوافة واستنشاقها بشكل مباشر لتنظيف الرئة، مشيرة إلى إمكانية تناولها كمشروب أيضا.وقالت إنه من الممكن إجراء الأمر ذاته مع الكاموميل أو البابونغ، مؤكدة أنه يفيد في تنظيف الصدر والوقاية من الآثار الناتجة عن الأتربة.كما نصحت المصابين بحساسية الصدر بتجنب الخروج من المنزل في وقت العواصف الترابية، ووضع أقمشة مبللة على الأنف والفم عند تسرب الأتربة أو حال اضطرارهم للخروج تحت أي ظرف.لكنها حذرت من خروج الأشخاص الذين يستخدمون موسعات الشعب الهوائية.
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عاصفة, خبيرة تغذية علاجية

وصفات طبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية

10:11 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalعاصفة ترابية
عاصفة ترابية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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قدمت خبيرة تغذية علاجية مجموعة من النصائح الطبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية على الصحة.
وقالت استشاري التغذية العلاجية ليندا جاد الحق إن هناك وصفات مهمة وضرورية تساعد في تنظيف الصدر والوقاية من آثار أتربة العواصف.
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وأوضحت خبيرة التغذية أن من بين هذه الوصفات "ورق الجوافة" الذي يعمل على تنظيف الرئة من السموم، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وذكرت أنه في ظل هذا الطقس وموجة العاصفة الترابية، بإمكان المصابين بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر علي أوراق الجوافة واستنشاقها بشكل مباشر لتنظيف الرئة، مشيرة إلى إمكانية تناولها كمشروب أيضا.
وقالت إنه من الممكن إجراء الأمر ذاته مع الكاموميل أو البابونغ، مؤكدة أنه يفيد في تنظيف الصدر والوقاية من الآثار الناتجة عن الأتربة.
كما نصحت المصابين بحساسية الصدر بتجنب الخروج من المنزل في وقت العواصف الترابية، ووضع أقمشة مبللة على الأنف والفم عند تسرب الأتربة أو حال اضطرارهم للخروج تحت أي ظرف.
لكنها حذرت من خروج الأشخاص الذين يستخدمون موسعات الشعب الهوائية.
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