وصفات طبية للوقاية من مخاطر العواصف الترابية

وقالت استشاري التغذية العلاجية ليندا جاد الحق إن هناك وصفات مهمة وضرورية تساعد في تنظيف الصدر والوقاية من آثار أتربة العواصف.وأوضحت خبيرة التغذية أن من بين هذه الوصفات "ورق الجوافة" الذي يعمل على تنظيف الرئة من السموم، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".وذكرت أنه في ظل هذا الطقس وموجة العاصفة الترابية، بإمكان المصابين بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر علي أوراق الجوافة واستنشاقها بشكل مباشر لتنظيف الرئة، مشيرة إلى إمكانية تناولها كمشروب أيضا.وقالت إنه من الممكن إجراء الأمر ذاته مع الكاموميل أو البابونغ، مؤكدة أنه يفيد في تنظيف الصدر والوقاية من الآثار الناتجة عن الأتربة.كما نصحت المصابين بحساسية الصدر بتجنب الخروج من المنزل في وقت العواصف الترابية، ووضع أقمشة مبللة على الأنف والفم عند تسرب الأتربة أو حال اضطرارهم للخروج تحت أي ظرف.لكنها حذرت من خروج الأشخاص الذين يستخدمون موسعات الشعب الهوائية.