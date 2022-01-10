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https://arabic.sputniknews.com/20220110/وكالة-تفاهم-كويتي-سعودي-لتصدير-فائض-غاز-منطقة-الوفرة-المشتركة-1055172918.html
وكالة: تفاهم كويتي سعودي لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة المشتركة
وكالة: تفاهم كويتي سعودي لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة المشتركة
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وقعت مذكرة تفاهم مع شيفرون السعودية لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة. 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T12:42+0000
2022-01-10T12:42+0000
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السعودية
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ونقلت الوكالة عن محمد الحمير الرئيس التنفيذي بالإنابة لنفط الخليج قوله اليوم الاثنين إن بدء التصدير سيتم بكمية تقدر بواقع 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة إلى ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على أن تصل بعد أربع سنوات إلى ما بين 80 و100 مليون قدم.وأدى توقف الإنتاج في العمليات المشتركة في كل من حقلي الخفجي والوفرة إلى تحمل شركة نفط الخليج خسائر مالية بلغ إجماليها 25.4 مليار دولار، حيث بلغت الخسائر من وقف الإنتاج في الخفجي 13.2 مليار دولار وفي الوفرة بلغت 8.3 مليارات دولار، وفقا لصحيفة الأنباء المحلية.أما خسائر مصروفات التشغيل بحسب الصحيفة فقد بلغت 3.8 مليارات دولار موزعة على 2.2 مليار دولار لمنطقة العمليات المشتركة في الخفجي، و1.6 مليار دولار في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة.وعقبت شركة نفط الخليج على انخفاض الإنتاج في الوفرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشركة لإعادة الإنتاج فور الحصول على الموافقة الرسمية من الدولة لإعادة التشغيل حيث تم الوصول الى أقصى معدلات الإنتاج المتاحة بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة اثناء إعادة التشغيل والمتمثلة في جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20180124/الكويت-تشتري-ناقلات-غاز-عملاقة-كوريا-الجنوبية-1029463755.html
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العالم العربي, اقتصاد, الكويت, السعودية

وكالة: تفاهم كويتي سعودي لتصدير فائض غاز منطقة الوفرة المشتركة

12:42 GMT 10.01.2022
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حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وقعت مذكرة تفاهم مع شيفرون السعودية لتصدير الغاز الفائض من منطقة عمليات الوفرة المشتركة.
ونقلت الوكالة عن محمد الحمير الرئيس التنفيذي بالإنابة لنفط الخليج قوله اليوم الاثنين إن بدء التصدير سيتم بكمية تقدر بواقع 12 مليون قدم مكعبة من الغاز على أن ترتفع الكمية في الأشهر الخمسة المقبلة إلى ما بين 40 و50 مليون قدم مكعبة على أن تصل بعد أربع سنوات إلى ما بين 80 و100 مليون قدم.
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وأدى توقف الإنتاج في العمليات المشتركة في كل من حقلي الخفجي والوفرة إلى تحمل شركة نفط الخليج خسائر مالية بلغ إجماليها 25.4 مليار دولار، حيث بلغت الخسائر من وقف الإنتاج في الخفجي 13.2 مليار دولار وفي الوفرة بلغت 8.3 مليارات دولار، وفقا لصحيفة الأنباء المحلية.
أما خسائر مصروفات التشغيل بحسب الصحيفة فقد بلغت 3.8 مليارات دولار موزعة على 2.2 مليار دولار لمنطقة العمليات المشتركة في الخفجي، و1.6 مليار دولار في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة.
وعقبت شركة نفط الخليج على انخفاض الإنتاج في الوفرة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشركة لإعادة الإنتاج فور الحصول على الموافقة الرسمية من الدولة لإعادة التشغيل حيث تم الوصول الى أقصى معدلات الإنتاج المتاحة بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها الشركة اثناء إعادة التشغيل والمتمثلة في جائحة كورونا.
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