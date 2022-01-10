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إطلاق مركبة "لونا 25".. الحدث العلمي الروسي الرئيسي في 2022
إطلاق مركبة "لونا 25".. الحدث العلمي الروسي الرئيسي في 2022
صرح رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف، بأن إطلاق مركبة الفضاء البحثية "Luna-25" وهبوطها في القطب الجنوبي للقمر سيكون الحدث العلمي الروسي الرئيسي... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T09:07+0000
2022-01-10T09:15+0000
روسيا
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وأضاف: "إن إطلاق مركبة "Luna-25" هو الحدث العلمي الروسي الرئيسي لعام 2022 وتاريخ عودتنا إلى القمر الأكثر ملاءمة للرحلة سيكون في صيف عام 2022"، بحسب ما ذكر موقع "rg".وأكد أن "Luna-25" هو أول مسبار فضائي قمري يتم إطلاقه في روسيا منذ عام 1976. وفقًا للخبراء، يفتح هذا المشروع برنامجًا قمريًا روسيًا طويل المدى، يتضمن بعثات لدراسة القمر من المدار والسطح، وجمع التربة القمرية وإعادتها إلى الأرض.ستستغرق الرحلة إلى القمر من 4.5 إلى 5.5 أيام، اعتمادًا على تاريخ الإطلاق. من المتوقع أن يهبط الجهاز لأول مرة في التاريخ ليس في المنطقة الاستوائية للقمر، ولكن في منطقة القطب الجنوبي.أجرى العلماء تقييمًا دقيقًا للمكان الذي يجب أن يكون فيه موقع الهبوط. يقول العلماء إنه تم تحليل تسع نقاط. تم أخذ أربعة جوانب في عين الاعتبار: أين يوجد أعلى تركيز للمياه، وما هي القيود الفنية، وكيفية الحصول على المعلومات، ووجود منطقة مسطحة إلى حد ما أو أقل.
https://arabic.sputniknews.com/20210209/الفضاء-الروسية-تعلق-على-مسبار-الأمل-1048062268.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/المسبار-الصيني-تشانغ-آه-5-يرصد-مياه-على-سطح-القمر-1055116568.html
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روسيا

إطلاق مركبة "لونا 25".. الحدث العلمي الروسي الرئيسي في 2022

09:07 GMT 10.01.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 10.01.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورصاروخ فضائي روسي
صاروخ فضائي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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صرح رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف، بأن إطلاق مركبة الفضاء البحثية "Luna-25" وهبوطها في القطب الجنوبي للقمر سيكون الحدث العلمي الروسي الرئيسي في عام 2022.
وأضاف: "إن إطلاق مركبة "Luna-25" هو الحدث العلمي الروسي الرئيسي لعام 2022 وتاريخ عودتنا إلى القمر الأكثر ملاءمة للرحلة سيكون في صيف عام 2022"، بحسب ما ذكر موقع "rg".
وأكد أن "Luna-25" هو أول مسبار فضائي قمري يتم إطلاقه في روسيا منذ عام 1976. وفقًا للخبراء، يفتح هذا المشروع برنامجًا قمريًا روسيًا طويل المدى، يتضمن بعثات لدراسة القمر من المدار والسطح، وجمع التربة القمرية وإعادتها إلى الأرض.
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ستستغرق الرحلة إلى القمر من 4.5 إلى 5.5 أيام، اعتمادًا على تاريخ الإطلاق. من المتوقع أن يهبط الجهاز لأول مرة في التاريخ ليس في المنطقة الاستوائية للقمر، ولكن في منطقة القطب الجنوبي.
أجرى العلماء تقييمًا دقيقًا للمكان الذي يجب أن يكون فيه موقع الهبوط. يقول العلماء إنه تم تحليل تسع نقاط. تم أخذ أربعة جوانب في عين الاعتبار: أين يوجد أعلى تركيز للمياه، وما هي القيود الفنية، وكيفية الحصول على المعلومات، ووجود منطقة مسطحة إلى حد ما أو أقل.
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