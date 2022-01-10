إطلاق مركبة "لونا 25".. الحدث العلمي الروسي الرئيسي في 2022

وأضاف: "إن إطلاق مركبة "Luna-25" هو الحدث العلمي الروسي الرئيسي لعام 2022 وتاريخ عودتنا إلى القمر الأكثر ملاءمة للرحلة سيكون في صيف عام 2022"، بحسب ما ذكر موقع "rg".وأكد أن "Luna-25" هو أول مسبار فضائي قمري يتم إطلاقه في روسيا منذ عام 1976. وفقًا للخبراء، يفتح هذا المشروع برنامجًا قمريًا روسيًا طويل المدى، يتضمن بعثات لدراسة القمر من المدار والسطح، وجمع التربة القمرية وإعادتها إلى الأرض.ستستغرق الرحلة إلى القمر من 4.5 إلى 5.5 أيام، اعتمادًا على تاريخ الإطلاق. من المتوقع أن يهبط الجهاز لأول مرة في التاريخ ليس في المنطقة الاستوائية للقمر، ولكن في منطقة القطب الجنوبي.أجرى العلماء تقييمًا دقيقًا للمكان الذي يجب أن يكون فيه موقع الهبوط. يقول العلماء إنه تم تحليل تسع نقاط. تم أخذ أربعة جوانب في عين الاعتبار: أين يوجد أعلى تركيز للمياه، وما هي القيود الفنية، وكيفية الحصول على المعلومات، ووجود منطقة مسطحة إلى حد ما أو أقل.
صرح رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر سيرغييف، بأن إطلاق مركبة الفضاء البحثية "Luna-25" وهبوطها في القطب الجنوبي للقمر سيكون الحدث العلمي الروسي الرئيسي في عام 2022.
وأضاف: "إن إطلاق مركبة "Luna-25" هو الحدث العلمي الروسي الرئيسي لعام 2022 وتاريخ عودتنا إلى القمر الأكثر ملاءمة للرحلة سيكون في صيف عام 2022"، بحسب ما ذكر موقع "rg".
وأكد أن "Luna-25" هو أول مسبار فضائي قمري يتم إطلاقه في روسيا منذ عام 1976. وفقًا للخبراء، يفتح هذا المشروع برنامجًا قمريًا روسيًا طويل المدى، يتضمن بعثات لدراسة القمر من المدار والسطح، وجمع التربة القمرية وإعادتها إلى الأرض.
ستستغرق الرحلة إلى القمر من 4.5 إلى 5.5 أيام، اعتمادًا على تاريخ الإطلاق. من المتوقع أن يهبط الجهاز لأول مرة في التاريخ ليس في المنطقة الاستوائية للقمر، ولكن في منطقة القطب الجنوبي.
أجرى العلماء تقييمًا دقيقًا للمكان الذي يجب أن يكون فيه موقع الهبوط. يقول العلماء إنه تم تحليل تسع نقاط. تم أخذ أربعة جوانب في عين الاعتبار: أين يوجد أعلى تركيز للمياه، وما هي القيود الفنية، وكيفية الحصول على المعلومات، ووجود منطقة مسطحة إلى حد ما أو أقل.