بيلاروسيا تستورد مجموعة جديدة من صواريخ "تور" الروسية المطورة

وقالت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم هيئة التعون العسكري التقني، إن جمهورية بيلاروسيا قررت تزويد جيشها بنوع مطور من صواريخ "تور" المضادة للطائرات على خلفية التوتر الذي يشوب علاقات بيلاروسيا مع جيرانها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.وتملك قوات الدفاع الجوي البيلاروسية 5 بطاريات من صواريخ "تور" حاليا. وبدأت بيلاروسيا تستلم منظومات "تور" في الفترة 2011 – 2012. وقالت مجلة "المجمع الصناعي العسكري" إن وصول الصواريخ الجديدة المضادة للطائرات أتاح توسيع إمكانيات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لحماية الجمهورية من الهجوم الجوي.
أفادت المتحدثة باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني عن قرار جمهورية بيلاروسيا باستيراد مجموعة أخرى من منظومات صواريخ "تور-إم2" القريبة المدى المضادة للطائرات من روسيا.
وقالت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم هيئة التعون العسكري التقني، إن جمهورية بيلاروسيا قررت تزويد جيشها بنوع مطور من صواريخ "تور" المضادة للطائرات على خلفية التوتر الذي يشوب علاقات بيلاروسيا مع جيرانها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وتملك قوات الدفاع الجوي البيلاروسية 5 بطاريات من صواريخ "تور" حاليا. وبدأت بيلاروسيا تستلم منظومات "تور" في الفترة 2011 – 2012.
وقالت مجلة "المجمع الصناعي العسكري" إن وصول الصواريخ الجديدة المضادة للطائرات أتاح توسيع إمكانيات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لحماية الجمهورية من الهجوم الجوي.