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بيلاروسيا تستورد مجموعة جديدة من صواريخ "تور" الروسية المطورة
بيلاروسيا تستورد مجموعة جديدة من صواريخ "تور" الروسية المطورة
أفادت المتحدثة باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني عن قرار جمهورية بيلاروسيا باستيراد مجموعة أخرى من منظومات صواريخ "تور-إم2" القريبة المدى المضادة... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T13:14+0000
2022-01-10T13:14+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم هيئة التعون العسكري التقني، إن جمهورية بيلاروسيا قررت تزويد جيشها بنوع مطور من صواريخ "تور" المضادة للطائرات على خلفية التوتر الذي يشوب علاقات بيلاروسيا مع جيرانها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.وتملك قوات الدفاع الجوي البيلاروسية 5 بطاريات من صواريخ "تور" حاليا. وبدأت بيلاروسيا تستلم منظومات "تور" في الفترة 2011 – 2012. وقالت مجلة "المجمع الصناعي العسكري" إن وصول الصواريخ الجديدة المضادة للطائرات أتاح توسيع إمكانيات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لحماية الجمهورية من الهجوم الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20191112/تدمر-الهدف-في-10-ثوان-13-معلومة-عن-صواريخ-تور-إم-الروسية-الخارقة-1043392421.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم

بيلاروسيا تستورد مجموعة جديدة من صواريخ "تور" الروسية المطورة

13:14 GMT 10.01.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تور-2إم دي تي في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أفادت المتحدثة باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني عن قرار جمهورية بيلاروسيا باستيراد مجموعة أخرى من منظومات صواريخ "تور-إم2" القريبة المدى المضادة للطائرات من روسيا.
وقالت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم هيئة التعون العسكري التقني، إن جمهورية بيلاروسيا قررت تزويد جيشها بنوع مطور من صواريخ "تور" المضادة للطائرات على خلفية التوتر الذي يشوب علاقات بيلاروسيا مع جيرانها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وتملك قوات الدفاع الجوي البيلاروسية 5 بطاريات من صواريخ "تور" حاليا. وبدأت بيلاروسيا تستلم منظومات "تور" في الفترة 2011 – 2012.
وقالت مجلة "المجمع الصناعي العسكري" إن وصول الصواريخ الجديدة المضادة للطائرات أتاح توسيع إمكانيات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لحماية الجمهورية من الهجوم الجوي.
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2019
تدمر الهدف في 10 ثوان... 13 معلومة عن صواريخ "تور إم" الروسية الخارقة
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