https://arabic.sputniknews.com/20220111/أرمينيا-تؤكد-استخدام-أذربيجان-مدفعية-وطائرات-المسيرة-خلال-عملية-قصف-عند-الحدود-1055250767.html

أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة

أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة

أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، مؤكدة استخدام الجانب الأذربيجاني القذائف المدفعية والطائرات... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T15:21+0000

2022-01-11T15:21+0000

2022-01-11T15:40+0000

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يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "في 11 يناير، الساعة 17:30 (16:30 بتوقيت موسكو)، استأنفت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية قصف المواقع الأرمينية الواقعة على الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار. واتخذ الجانب الأرميني إجراءات متناسبة، واعتبارا من الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو) القتال مستمر".وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة.وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6 آلاف قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات، وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا التي أرغمت على التخلي عن مناطق عدة.وبالرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/الدفاع-الأذربيجانية-تتحدث-عن-قصف-لمواقعها-على-الحدود-مع-أرمينيا-1053707266.html

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