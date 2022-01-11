تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 2021
https://arabic.sputniknews.com/20220111/أرمينيا-تؤكد-استخدام-أذربيجان-مدفعية-وطائرات-المسيرة-خلال-عملية-قصف-عند-الحدود-1055250767.html
أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة
أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة
أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، مؤكدة استخدام الجانب الأذربيجاني القذائف المدفعية والطائرات... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:21+0000
2022-01-11T15:40+0000
العالم
أخبار أذربيجان
أرمينيا
قره باغ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047326533_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9e54d2747c59426e7019e3647f998a82.jpg
يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "في 11 يناير، الساعة 17:30 (16:30 بتوقيت موسكو)، استأنفت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية قصف المواقع الأرمينية الواقعة على الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار. واتخذ الجانب الأرميني إجراءات متناسبة، واعتبارا من الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو) القتال مستمر".وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة.وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6 آلاف قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات، وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا التي أرغمت على التخلي عن مناطق عدة.وبالرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/الدفاع-الأذربيجانية-تتحدث-عن-قصف-لمواقعها-على-الحدود-مع-أرمينيا-1053707266.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047326533_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e3ae75eb454440f4095f3583cdbf8275.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أذربيجان, أرمينيا, قره باغ

أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة

15:21 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 15:40 GMT 11.01.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
أهالي منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، مؤكدة استخدام الجانب الأذربيجاني القذائف المدفعية والطائرات المسيرة.
يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "في 11 يناير، الساعة 17:30 (16:30 بتوقيت موسكو)، استأنفت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية قصف المواقع الأرمينية الواقعة على الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار. واتخذ الجانب الأرميني إجراءات متناسبة، واعتبارا من الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو) القتال مستمر".
الأراضي التي خضعت لسيطرة أذربيجان بعد إنهاء الحرب الحرب مع أرمينيا في منطقة قره باغ، 18 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
الدفاع الأذربيجانية تتحدث عن قصف لمواقعها على الحدود مع أرمينيا
8 ديسمبر 2021, 14:36 GMT
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة.
وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6 آلاف قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات، وانتهى النزاع بهزيمة أرمينيا التي أرغمت على التخلي عن مناطق عدة.
وبالرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.
كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح خلال مباراة مصر وغينيا - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 202115:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:50 GMTمسؤول ليبي يطالب بعطلة رأس السنة الأمازيغية بذكرى انتصار "شاشناق" على رمسيس الثاني
15:45 GMTمعلومات عن صواريخ "سام - 7" السوفييتية
15:43 GMTدراسة: الأمريكيون يفقدون الثقة بقدرة لقاحاتهم على الحماية من كوفيد-19
15:35 GMTمع قرب التوصل لاتفاق مع إيران.. ما موقف أمريكا وأوروبا من التهديدات الإسرائيلية بشأن مفاوضات فيينا؟
15:35 GMTبث مباشر... مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا 2021
15:32 GMTكيروش يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بأمم أفريقيا
15:30 GMTطليق نيللي كريم يخرج عن صمته بشأن تصريحاتها المهينة لأزواجها السابقين... فيديو
15:21 GMTدراسة: عام 2021 خامس أكثر الأعوام حرارة على كوكب الأرض
15:21 GMTأرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان بمدفعية وطائرات مسيرة
15:19 GMTحوت أحدب فضولي يصطدم بفتاة... لحظات مثيرة تسجلها الكاميرا
15:16 GMTمنتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل مع سيراليون في أمم أفريقيا... فيديو
15:10 GMTالبنك الدولي يحافظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2022 عند 2.4 بالمئة
15:09 GMTمصر... سبب تفاوت الشعور بزلزال اليوم بين شخص وآخر
15:08 GMTألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
15:05 GMTغانتس: "رياض الأطفال" في غلاف غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي
14:58 GMTالخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
14:56 GMTتونس.. جدل واسع حول إصلاح المنظومة القضائية
14:53 GMTعلماء يحلون لغز الانقراض الجماعي "الأوردوفيشي"... كائن له الفضل بعودة الحياة
14:50 GMTتبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة
14:49 GMTبرشلونة ضد الريال… هل يفجر إيسكو مفاجأة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؟