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https://arabic.sputniknews.com/20220111/أسعار-الغرف-الفندقية-في-دبي-تسجل-أعلى-معدل-منذ-7-سنوات-1055210829.html
أسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
أسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
سجلت إمارة دبي، الشهر الماضي، أعلى معدل شهري لأسعار الغرف الفندقية منذ 7 سنوات. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
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دبي
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وعزت بيانات مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية ذلك إلى موسم العطلات، إضافة إلى تنظيم دبي فعاليات مؤتمر "إكسبو 2020"، التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمقرر أن تستمر حتى أواخر مارس/آذار المقبل.بحسب البيانات التي نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط السعر اليومي في دبي خلال ديسمبر/كانون الاول الماضي 956 درهما (260 دولارا).وخلال الشهر ذاته، بلغ متوسط إشغال فنادق دبي 78.2% وبلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 747 درهما (203 دولارات) وهي الأعلى منذ مارس/آذار 2015.وفي اليوم الأخير من 2021، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي 1963 درهما (534 دولارا) وهو الأعلى في تاريخ البيانات الفندقية يتم تسجيلها في الإمارة.وفي اليوم ذاته سجلت دبي أعلى معدل لإيرادات الغرفة المتاحة منذ نهاية ديسمبر 2015 حيث بلغ 1743 درهما.
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أسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات

11:48 GMT 11.01.2022
CC0 / Pixabay / مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
CC0 / Pixabay /
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سجلت إمارة دبي، الشهر الماضي، أعلى معدل شهري لأسعار الغرف الفندقية منذ 7 سنوات.
وعزت بيانات مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية ذلك إلى موسم العطلات، إضافة إلى تنظيم دبي فعاليات مؤتمر "إكسبو 2020"، التي انطلقت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمقرر أن تستمر حتى أواخر مارس/آذار المقبل.
بحسب البيانات التي نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بلغ متوسط السعر اليومي في دبي خلال ديسمبر/كانون الاول الماضي 956 درهما (260 دولارا).
وخلال الشهر ذاته، بلغ متوسط إشغال فنادق دبي 78.2% وبلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 747 درهما (203 دولارات) وهي الأعلى منذ مارس/آذار 2015.
وفي اليوم الأخير من 2021، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي 1963 درهما (534 دولارا) وهو الأعلى في تاريخ البيانات الفندقية يتم تسجيلها في الإمارة.
وفي اليوم ذاته سجلت دبي أعلى معدل لإيرادات الغرفة المتاحة منذ نهاية ديسمبر 2015 حيث بلغ 1743 درهما.
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