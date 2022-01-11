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https://arabic.sputniknews.com/20220111/أسعار-النفط-تقترب-من-84-دولارا-مع-توقعات-بأن-أوميكرون-لن-يؤثر-على-الطلب-العالمي-1055264639.html
أسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
أسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
قفزت أسعار النفط لتقترب من 84 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بدعم من شح في الإمدادات وتوقعات بأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا والانتشار السريع للمتحور... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T21:14+0000
2022-01-11T21:14+0000
2022-01-11T21:14+0000
أسعار النفط اليوم
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وحسب "رويترز"، أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.85 دولار، أو 3.52 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.72 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر لها منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 81.22 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى سعر منذ منتصف نوفمبر.ووفقا للخبراء، ساعد تراجع الدولار الأمريكي أيضا في إعطاء دعم للنفط لأنه يجعل الخام أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى.وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء. وتشير التوقعات إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت حوالي مليوني برميل الأسبوع الماضي.ونقلت "رويترز"، عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، قوله إنه يتوقع أن الآثار الاقتصادية للمتحور أوميكرون ستكون قصيرة الأجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/روسيا-تسجل-أول-نظام-اختبار-للكشف-عن-متحور-أوميكرون-1055263287.html
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أسعار النفط اليوم
أسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
قفزت أسعار النفط لتقترب من 84 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بدعم من شح في الإمدادات وتوقعات بأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا والانتشار السريع للمتحور أوميكرون لن يقوضا تعافي الطلب العالمي.
وحسب "رويترز"، أنهت عقود
خام برنت
القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.85 دولار، أو 3.52 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.72 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر لها منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 81.22 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى سعر منذ منتصف نوفمبر.
ووفقا للخبراء، ساعد تراجع
الدولار
الأمريكي أيضا في إعطاء دعم للنفط لأنه يجعل الخام أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى.
وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.
وتشير التوقعات إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت حوالي مليوني برميل الأسبوع الماضي.
ونقلت "رويترز"، عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول، قوله إنه يتوقع أن الآثار الاقتصادية للمتحور
أوميكرون
ستكون قصيرة الأجل.