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https://arabic.sputniknews.com/20220111/أعمال-الشغب-في-كازاخستان-تكبد-خسائر-تتجاوز-قيمتها-220-مليون-دولار-1055196804.html
أعمال الشغب في كازاخستان تكبد خسائر تتجاوز قيمتها 220 مليون دولار
أعمال الشغب في كازاخستان تكبد خسائر تتجاوز قيمتها 220 مليون دولار
ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما يقرب من 220 مليون دولار أمريكي، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T04:30+0000
2022-01-11T04:30+0000
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان في بيان، اليوم: "قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب حتى صباح اليوم وفقًا للتقديرات التقريبية، ارتفعت إلى أكثر من 95.3 مليار تنغي (في العاصمة ألما آتا 93.8 مليار تنغي)".هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية، قد أعلنت عن اعتقال أكثر من 7.9 ألف شخص في عموم البلاد، وسقوط عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد،
https://arabic.sputniknews.com/20220110/توكايف-عمل-عدواني-منظم-حصل-ضد-كازاخستان-بمشاركة-مقاتلين-أجانب-1055184991.html
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كازاخستان

أعمال الشغب في كازاخستان تكبد خسائر تتجاوز قيمتها 220 مليون دولار

04:30 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Rasul Nazyrovشاحنات محترقة في أحد شوارع مدينة ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
شاحنات محترقة في أحد شوارع مدينة ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Rasul Nazyrov
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ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى ما يقرب من 220 مليون دولار أمريكي، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للغرفة الوطنية لرجال الأعمال في كازاخستان في بيان، اليوم: "قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب حتى صباح اليوم وفقًا للتقديرات التقريبية، ارتفعت إلى أكثر من 95.3 مليار تنغي (في العاصمة ألما آتا 93.8 مليار تنغي)".
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
توكايف: عمل عدواني منظم حصل ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب
أمس, 16:06 GMT
هذا وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
وكانت وزارة الداخلية الكازاخستانية، قد أعلنت عن اعتقال أكثر من 7.9 ألف شخص في عموم البلاد، وسقوط عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد،
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