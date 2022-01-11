تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/أفضل-نظام-غذائي-للتخلص-من-الدهون-الحشوية-1055209360.html
أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية
أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية
على الرغم من صعوبة التخلص من جميع أنواع الدهون، إلا أنه قد لوحظ أن الدهون الموجودة حول منطقة البطن تكون عنيدة بشكل واضح. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:18+0000
2022-01-11T11:18+0000
أنسولين
صحة
إنقاص الوزن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/60/1042786028_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_1229d2cad9aff75a489b6a322cbc7ddc.jpg
تُعرف أيضا باسم الدهون الحشوية، وهي تلتف حول أعضاء البطن ولا يتم الشعور بها أو رؤيتها دائما، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".يعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي أمرًا ضروريا للحفاظ على صحة الجسم ويمكن أن تسبب الدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، لذلك من الضروري التخلص منها قدر الإمكان.يعد اتباع نظام تمرين صارم أحد الحلول البناءة على نطاق واسع تجاه فقدان الوزن، ولكن من المهم ملاحظة أن الطقس والوباء المستمران معا يجعلان من الصعب على المرء الخروج والتخلص من كل تلك السعرات الحرارية، مما يجعل التمرين يبدو وكأنه مهمة شاقة.في مثل هذه الأوقات، يصبح النظام الغذائي هو الشيء الوحيد الذي يمكن التحكم به من أجل إنقاص الوزن، وتقليل الدهون الحشوية.اتباع نظام غذائي يتكون من القليل من الكربوهيدرات، ويحتوي على المزيد من الدهون المشبعة الأحادية الصحية والدهون المتعددة المشبعة الموجودة في المواد الغذائية مثل المكسرات والأسماك والأفوكادو والزيتون هو خطوة واحدة لتحقيق وزن صحي.لقد وجد على نطاق واسع من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا عالي الدهون هم أكثر عرضة لفقدان الوزن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيا عالي الكربوهيدرات.لماذا اتباع نظام غذائي عالي الدهون؟يمكن أن يشمل النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات الحبوب التي تعد مصدرا سريعا للطاقة للجسم ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق الأنسولين الذي يسمح للسعرات الحرارية الزائدة بدخول الخلايا الدهنية التي يتم تخزينها فيها على شكل دهون.نفس الإجراء ينطبق على الكربوهيدرات المصنعة وهذا يعني أن أفضل طريقة لخفض الوزن هي التركيز على الاستغناء عن الكربوهيدرات المصنعة وليس السعرات الحرارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/غذاء-خارق-يقمع-الشهية-ويحرق-دهون-البطن-الخطرة-1055202118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/60/1042786028_99:0:1195:822_1920x0_80_0_0_b32bb8e2cdc3418a2ea536fbef8531df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنسولين, صحة, إنقاص الوزن

أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية

11:18 GMT 11.01.2022
CC0 / Joenomias / السمنة، الرجل السمين، زيادة الوزن، الأكل
السمنة، الرجل السمين، زيادة الوزن، الأكل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
CC0 / Joenomias /
تابعنا عبر
على الرغم من صعوبة التخلص من جميع أنواع الدهون، إلا أنه قد لوحظ أن الدهون الموجودة حول منطقة البطن تكون عنيدة بشكل واضح.
تُعرف أيضا باسم الدهون الحشوية، وهي تلتف حول أعضاء البطن ولا يتم الشعور بها أو رؤيتها دائما، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".
يعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي أمرًا ضروريا للحفاظ على صحة الجسم ويمكن أن تسبب الدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، لذلك من الضروري التخلص منها قدر الإمكان.
يعد اتباع نظام تمرين صارم أحد الحلول البناءة على نطاق واسع تجاه فقدان الوزن، ولكن من المهم ملاحظة أن الطقس والوباء المستمران معا يجعلان من الصعب على المرء الخروج والتخلص من كل تلك السعرات الحرارية، مما يجعل التمرين يبدو وكأنه مهمة شاقة.
في مثل هذه الأوقات، يصبح النظام الغذائي هو الشيء الوحيد الذي يمكن التحكم به من أجل إنقاص الوزن، وتقليل الدهون الحشوية.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
غذاء خارق "يقمع الشهية" ويحرق دهون البطن "الخطرة"
08:53 GMT
اتباع نظام غذائي يتكون من القليل من الكربوهيدرات، ويحتوي على المزيد من الدهون المشبعة الأحادية الصحية والدهون المتعددة المشبعة الموجودة في المواد الغذائية مثل المكسرات والأسماك والأفوكادو والزيتون هو خطوة واحدة لتحقيق وزن صحي.
لقد وجد على نطاق واسع من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا عالي الدهون هم أكثر عرضة لفقدان الوزن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيا عالي الكربوهيدرات.
لماذا اتباع نظام غذائي عالي الدهون؟
يمكن أن يشمل النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات الحبوب التي تعد مصدرا سريعا للطاقة للجسم ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق الأنسولين الذي يسمح للسعرات الحرارية الزائدة بدخول الخلايا الدهنية التي يتم تخزينها فيها على شكل دهون.
نفس الإجراء ينطبق على الكربوهيدرات المصنعة وهذا يعني أن أفضل طريقة لخفض الوزن هي التركيز على الاستغناء عن الكربوهيدرات المصنعة وليس السعرات الحرارية.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:13 GMTبعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
12:12 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:11 GMTلا داعي لإجهاد نفسك... طرح كل فوائد التمرينات الرياضية في حبة دواء قريبا
12:05 GMTتدهور في الليرة اللبنانية ينعكس ارتفاعا في سعر المحروقات وشحا في الطحين
12:01 GMTالمؤسس المشارك لـ"واتساب" برايان أكتون يتسلم منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"سيغنال"
11:55 GMTوكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
11:54 GMTالكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
11:48 GMTأسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
11:43 GMTانهيار تاريخي لليرة اللبنانية وخبير اقتصادي يوضح السبب
11:40 GMTمحمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
11:37 GMTوزارة النفط العراقية تدعو إلى تطوير الرقعة البحرية في الخليج
11:31 GMTرئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
11:31 GMTالبحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
11:27 GMTقرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ
11:26 GMTزاخاروفا: فعالية عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان واضحة للعالم بأسره
11:18 GMTأفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية
11:15 GMT"عقابنا سيتصاعد"... وزير الدفاع التركي يعلق على الهجوم من الأراضي السورية
11:09 GMTاعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
11:03 GMT5 مدن صينية تشدد قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات فيها
11:01 GMTالسيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023