https://arabic.sputniknews.com/20220111/أفضل-نظام-غذائي-للتخلص-من-الدهون-الحشوية-1055209360.html

أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية

أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية

على الرغم من صعوبة التخلص من جميع أنواع الدهون، إلا أنه قد لوحظ أن الدهون الموجودة حول منطقة البطن تكون عنيدة بشكل واضح. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

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أنسولين

صحة

إنقاص الوزن

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تُعرف أيضا باسم الدهون الحشوية، وهي تلتف حول أعضاء البطن ولا يتم الشعور بها أو رؤيتها دائما، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".يعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي أمرًا ضروريا للحفاظ على صحة الجسم ويمكن أن تسبب الدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، لذلك من الضروري التخلص منها قدر الإمكان.يعد اتباع نظام تمرين صارم أحد الحلول البناءة على نطاق واسع تجاه فقدان الوزن، ولكن من المهم ملاحظة أن الطقس والوباء المستمران معا يجعلان من الصعب على المرء الخروج والتخلص من كل تلك السعرات الحرارية، مما يجعل التمرين يبدو وكأنه مهمة شاقة.في مثل هذه الأوقات، يصبح النظام الغذائي هو الشيء الوحيد الذي يمكن التحكم به من أجل إنقاص الوزن، وتقليل الدهون الحشوية.اتباع نظام غذائي يتكون من القليل من الكربوهيدرات، ويحتوي على المزيد من الدهون المشبعة الأحادية الصحية والدهون المتعددة المشبعة الموجودة في المواد الغذائية مثل المكسرات والأسماك والأفوكادو والزيتون هو خطوة واحدة لتحقيق وزن صحي.لقد وجد على نطاق واسع من خلال الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا عالي الدهون هم أكثر عرضة لفقدان الوزن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيا عالي الكربوهيدرات.لماذا اتباع نظام غذائي عالي الدهون؟يمكن أن يشمل النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات الحبوب التي تعد مصدرا سريعا للطاقة للجسم ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق الأنسولين الذي يسمح للسعرات الحرارية الزائدة بدخول الخلايا الدهنية التي يتم تخزينها فيها على شكل دهون.نفس الإجراء ينطبق على الكربوهيدرات المصنعة وهذا يعني أن أفضل طريقة لخفض الوزن هي التركيز على الاستغناء عن الكربوهيدرات المصنعة وليس السعرات الحرارية.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/غذاء-خارق-يقمع-الشهية-ويحرق-دهون-البطن-الخطرة-1055202118.html

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أنسولين, صحة, إنقاص الوزن