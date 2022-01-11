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ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
أظهرت البيانات الأولية الصادرة اليوم الثلاثاء، من قبل وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية أن عدد الوفيات في البلاد خلال عام 2021 تجاوز عدد الوفيات السنوي منذ... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T15:08+0000
2022-01-11T15:08+0000
العالم
أخبار ألمانيا اليوم
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برلين- سبوتنيك. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1016899 حالة وفاة في العام الماضي، ارتفاعا من 1001600 حالة وفاة سجلت في العام الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية (1946).وقالت وكالة الإحصاءات الألمانية أن المستوى الحالي لأرقام الوفيات يمكن تفسيره بشكل رئيسي من خلال زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن. كانت أرقام الوفيات التي شوهدت في العامين الأولين من الوباء أعلى من المستويات المتوقعة سابقا.ارتفع عدد الوفيات إجمالا بنسبة 3% في 2021 من 2020 أو 31327 حالة. في ديسمبر/ كانون الأول وحده، توفي 100291 شخصا، بزيادة 22% عن متوسط السنوات الأربع السابقة.
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العالم, أخبار ألمانيا اليوم

ألمانيا تسجل أعلى معدل وفيات سنوي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

15:08 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Christian Mang الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - رد فعل حزب الخضر، بعد الإعلان عن النتائج الأولى، برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021
 الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - رد فعل حزب الخضر، بعد الإعلان عن النتائج الأولى، برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Christian Mang
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أظهرت البيانات الأولية الصادرة اليوم الثلاثاء، من قبل وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية أن عدد الوفيات في البلاد خلال عام 2021 تجاوز عدد الوفيات السنوي منذ عام 1946.
برلين- سبوتنيك. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 1016899 حالة وفاة في العام الماضي، ارتفاعا من 1001600 حالة وفاة سجلت في العام الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية (1946).
وقالت وكالة الإحصاءات الألمانية أن المستوى الحالي لأرقام الوفيات يمكن تفسيره بشكل رئيسي من خلال زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن. كانت أرقام الوفيات التي شوهدت في العامين الأولين من الوباء أعلى من المستويات المتوقعة سابقا.
ارتفع عدد الوفيات إجمالا بنسبة 3% في 2021 من 2020 أو 31327 حالة. في ديسمبر/ كانون الأول وحده، توفي 100291 شخصا، بزيادة 22% عن متوسط السنوات الأربع السابقة.
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