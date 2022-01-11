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أمير قطر يبحث ملفات عدة مع وزير خارجية إيران... وكأس العالم في قائمة المباحثات
https://arabic.sputniknews.com/20220111/أمير-قطر-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-ويبحث-معه-العلاقات-الثنائية-1055204944.html
أمير قطر يبحث ملفات عدة مع وزير خارجية إيران... وكأس العالم في قائمة المباحثات
أمير قطر يبحث ملفات عدة مع وزير خارجية إيران... وكأس العالم في قائمة المباحثات
استقبل أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:47+0000
2022-01-11T10:42+0000
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جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وكان عبد اللهيان قال في تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط بعد محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين إن زيارتيه إلى سلطنة عمان وقطر تأتيان في إطار "سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال إنه "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في سائر التطورات الإقليمية والدولية".وكان أمير عبد اللهيان قد زار سلطنة عمان أمس الاثنين وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان أهم القضايا الإقليمية والدولية.والتقى عبد اللهيان في مسقط كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، وشدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل أزمة اليمن.
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العالم العربي, أخبار إيران, قطر

أمير قطر يبحث ملفات عدة مع وزير خارجية إيران... وكأس العالم في قائمة المباحثات

09:47 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 11.01.2022)
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري.
جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وكان عبد اللهيان قال في تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط بعد محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين إن زيارتيه إلى سلطنة عمان وقطر تأتيان في إطار "سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هناك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كأس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وإمكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات بلاده في مجال الخدمات الفنية والهندسية.
وقال إنه "سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في سائر التطورات الإقليمية والدولية".
وكان أمير عبد اللهيان قد زار سلطنة عمان أمس الاثنين وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان أهم القضايا الإقليمية والدولية.
والتقى عبد اللهيان في مسقط كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، وشدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع الشعب اليمني لحل أزمة اليمن.
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