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إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي، إثر عملية دهس شمال غربي مدينة رام الله الفلسطينية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:33+0000
2022-01-11T16:33+0000
إسرائيل
عالم
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وذكرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أصيب جندي إسرائيلي بجراح بعد عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، الواقعة شمال غربي مدينة رام الله، مؤكدة اعتقال المنفذ.وأوضحت صحيفة معاريف العبرية إصابة مجند إسرائيلي، يبلغ من العمر 19 عاما، في عملية الدهس، حيث تم اعتقال المنفذ.ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، وجود انتشار مكثف لقوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين في مكان الحادث.
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إسرائيل, عالم

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله

16:33 GMT 11.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWADجثة فلسطيني مغطاة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية المحتلة قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حاول دهس ضابط بسيارته
جثة فلسطيني مغطاة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية بالقرب من بلدة أبو ديس في الضفة الغربية المحتلة قالت الشرطة الإسرائيلية إنه حاول دهس ضابط بسيارته - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي، إثر عملية دهس شمال غربي مدينة رام الله الفلسطينية.
وذكرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أصيب جندي إسرائيلي بجراح بعد عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، الواقعة شمال غربي مدينة رام الله، مؤكدة اعتقال المنفذ.
وأوضحت صحيفة معاريف العبرية إصابة مجند إسرائيلي، يبلغ من العمر 19 عاما، في عملية الدهس، حيث تم اعتقال المنفذ.
ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، وجود انتشار مكثف لقوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين في مكان الحادث.
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