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https://arabic.sputniknews.com/20220111/إصابة-جندي-إسرائيلي-في-عملية-دهس-شمال-غربي-رام-الله-1055255142.html
إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي، إثر عملية دهس شمال غربي مدينة رام الله الفلسطينية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:33+0000
2022-01-11T16:33+0000
2022-01-11T16:33+0000
إسرائيل
عالم
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وذكرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أصيب جندي إسرائيلي بجراح بعد عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، الواقعة شمال غربي مدينة رام الله، مؤكدة اعتقال المنفذ.وأوضحت صحيفة معاريف العبرية إصابة مجند إسرائيلي، يبلغ من العمر 19 عاما، في عملية الدهس، حيث تم اعتقال المنفذ.ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، وجود انتشار مكثف لقوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين في مكان الحادث.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, عالم
إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس شمال غربي رام الله
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جندي إسرائيلي، إثر عملية دهس شمال غربي مدينة رام الله الفلسطينية.
وذكرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أصيب جندي إسرائيلي بجراح بعد عملية دهس وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، الواقعة شمال غربي مدينة رام الله، مؤكدة اعتقال المنفذ.
وأوضحت صحيفة معاريف العبرية إصابة مجند إسرائيلي، يبلغ من العمر 19 عاما، في عملية الدهس، حيث تم اعتقال المنفذ.
ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، وجود انتشار مكثف لقوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيليين في مكان الحادث.