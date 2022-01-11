إصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا

ذكر ذلك موقع "سبورت السعودية"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن نادي الهلال أعلن، في وقت سابق، أن ثنائي الفريق مصعب الجوير وعلي البليهي، أصيبا بفيروس كورونا.ولفت الموقع، في خبر عن النادي، إلى أن رئيس النادي وكلا اللاعبين غابوا عن مواجهة الطائي، التي أقيمت في وقت سابق اليوم، التي انتهت بفوز الهلال على مضيفه الطائي (4 - 0)، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ومنذ تولى منصبه عام 2019، حقق رئيس نادي الهلال 6 بطولات، اثنان منها في دوري أبطال آسيا، و4 محلية.
أفادت تقارير صحفية بأن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة لاعبين من الفريق في وقت سابق.
ذكر ذلك موقع "سبورت السعودية"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن نادي الهلال أعلن، في وقت سابق، أن ثنائي الفريق مصعب الجوير وعلي البليهي، أصيبا بفيروس كورونا.
ولفت الموقع، في خبر عن النادي، إلى أن رئيس النادي وكلا اللاعبين غابوا عن مواجهة الطائي، التي أقيمت في وقت سابق اليوم، التي انتهت بفوز الهلال على مضيفه الطائي (4 - 0)، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.