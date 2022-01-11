تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/إصابة-رئيس-نادي-الهلال-السعودي-بفيروس-كورونا-1055264072.html
إصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا
إصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا
أفادت تقارير صحفية بأن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة لاعبين من الفريق في وقت سابق. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T20:55+0000
2022-01-11T20:55+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103118/98/1031189819_267:0:4541:2404_1920x0_80_0_0_a6dc3e0b0e352a8425b467c7dc49df01.jpg
ذكر ذلك موقع "سبورت السعودية"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن نادي الهلال أعلن، في وقت سابق، أن ثنائي الفريق مصعب الجوير وعلي البليهي، أصيبا بفيروس كورونا.ولفت الموقع، في خبر عن النادي، إلى أن رئيس النادي وكلا اللاعبين غابوا عن مواجهة الطائي، التي أقيمت في وقت سابق اليوم، التي انتهت بفوز الهلال على مضيفه الطائي (4 - 0)، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ومنذ تولى منصبه عام 2019، حقق رئيس نادي الهلال 6 بطولات، اثنان منها في دوري أبطال آسيا، و4 محلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الاتحاد-يقلب-الطاولة-على-الاتفاق-في-الدوري-السعودي-فيديو-1054594469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103118/98/1031189819_801:0:4006:2404_1920x0_80_0_0_115e345af1892e950e155c0a25b303c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار السعودية اليوم

إصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا

20:55 GMT 11.01.2022
© AFP 2021ملعب الهلال السعودي
ملعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحفية بأن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة لاعبين من الفريق في وقت سابق.
ذكر ذلك موقع "سبورت السعودية"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن نادي الهلال أعلن، في وقت سابق، أن ثنائي الفريق مصعب الجوير وعلي البليهي، أصيبا بفيروس كورونا.
ولفت الموقع، في خبر عن النادي، إلى أن رئيس النادي وكلا اللاعبين غابوا عن مواجهة الطائي، التي أقيمت في وقت سابق اليوم، التي انتهت بفوز الهلال على مضيفه الطائي (4 - 0)، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي... فيديو
26 ديسمبر 2021, 20:01 GMT
ومنذ تولى منصبه عام 2019، حقق رئيس نادي الهلال 6 بطولات، اثنان منها في دوري أبطال آسيا، و4 محلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:23 GMTوزير خارجية فرنسا: إحياء اتفاق إيران النووي لا يزال بعيدا
21:14 GMTأسعار النفط تقترب من 84 دولارا مع توقعات بأن أوميكرون لن يؤثر على الطلب العالمي
21:04 GMTواشنطن: التقدم المحرز في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي متواضع
21:04 GMTروسيا تعتبر التصريحات الأميركية حول تسببها في "الأزمة الأمنية بالمنطقة" قلبا للحقائق
20:55 GMTإصابة رئيس نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا
20:53 GMTواشنطن تعلن استعدادها مناقشة انضمام فنلندا والسويد للناتو وعملها على إبطاء "التيار الشمالي 2"
20:49 GMTفقمة نائمة بعمق على ظهرها في قاع البحر "لا ينقصها سوى فراش".... فيديو
20:45 GMTقناة عبرية: حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال أقدمت على ضرب إيران
20:37 GMTأمريكا تواجه أزمة حادة في توفير الدم للمرضى
20:35 GMTوكالة: وقف مؤقت لرحلات الطيران غربي أمريكا بسبب صاروخ لكوريا الشمالية
20:33 GMTروسيا تسجل أول نظام اختبار للكشف عن متحور "أوميكرون"
20:32 GMTحجرة تعلق في "حلق" مركبة "ناسا" بالمريخ تسبب "اختناقا بحثيا"... صور وفيديو
20:18 GMTكم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟
19:59 GMTوزير الري المصري: إنشاء سد النهضة دون التنسيق "سابقة" لا تخدم التعاون بين الدول
19:57 GMTالرئيس اللبناني: ندعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة
19:56 GMTتشافي: مواجهة ريال مدريد قد تصبح نقطة تحول
19:54 GMTعبد المجيد تبون يعلق على تعادل الجزائر مع سيراليون: ستبقون كبارا
19:52 GMTإيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة
19:51 GMTخبير طبي: حصة "أوميكرون" في روسيا كبيرة ويتوقع زيادة معدلات الإصابة
19:50 GMTوكالة الأدوية الأوروبية: الوباء ربما اقترب من نهايته