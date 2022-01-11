إعلام: انتحار 11 جنديا إسرائيليا في العام 2021

وذكر الموقع الإلكتروني العبري كيكار هشبات، مساء اليوم الثلاثاء، أن حوالي 31 مجندا من الجيش الإسرائيلي قتلوا خلال العام الماضي 2021، لأسباب مختلفة من بينهم 11 انتحروا.وذكر الموقع العبري أن مقتل 31 جنديا يأتي لأسباب مختلفة، ما بين حوادث ونشاط عملياتي، خاصة 11 منهم تأكد إقدامهم على الانتحار، وكان على رأس القتلى من الجيش الإسرائيلي، القناص بارئيل شموئيلي، الذي قتل على حدود قطاع غزة.وأشار الموقع إلى مقتل 10 جنود في حوادث طرق مختلفة خلال العام 2021، ومقتل 6 خارج قواعد الجيش الإسرائيلي بسبب المرض، ومقتل اثنين آخرين في حوادث أخرى لم تتضح ملابساتها.وأصيب في العام نفسه، 67 جنديا، مقارنة بـ 41 جنديا خلال العام 2020 و35 في العام 2019، في وقت أفاد الموقع الإلكتروني العبري أن معظم الزيادات في الإصابات في العام الماضي تعود لأسباب مرضية، خاصة بسبب جائحة كورونا.
وذكر الموقع العبري أن مقتل 31 جنديا يأتي لأسباب مختلفة، ما بين حوادث ونشاط عملياتي، خاصة 11 منهم تأكد إقدامهم على الانتحار، وكان على رأس القتلى من الجيش الإسرائيلي، القناص بارئيل شموئيلي، الذي قتل على حدود قطاع غزة.
وأصيب في العام نفسه، 67 جنديا، مقارنة بـ 41 جنديا خلال العام 2020 و35 في العام 2019، في وقت أفاد الموقع الإلكتروني العبري أن معظم الزيادات في الإصابات في العام الماضي تعود لأسباب مرضية، خاصة بسبب جائحة كورونا.