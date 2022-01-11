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إيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة
إيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الإنجازات التي أحرزتها إيران في المجال النووي يمكن أن تُتاح لدول المنطقة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:52+0000
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إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، عقب انتهاء زيارته إلى قطر، إن إنجازات إيران النووية يمكن أن تُتاح لدول المنطقة.وأكد أن طهران ستبقي "أصدقاءها في المنطقة" على اطلاع دائم بما يجري في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.وأضاف عبد اللهيان أن "بعض الأطراف في المفاوضات تحاول إزعاج جيراننا عن طريق مضمون ما يجري في المفاوضات بشكل خاطئ".وشدد الوزير الإيراني، على أن بلاده لطالما لعبت دورا محوريا وبناء وأساسيا في القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران أبدت استعدادها للتعاون مع دول المنطقة وقدمت أفكارا وحلولا لإجراء محادثات تؤدي إلى التعاون في منطقة الخليج.وأكد عبد اللهيان أن طهران تؤمن بأن بعض الأزمات في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، مضيفا أن "السنوات الأخيرة أظهرت أن عسكرة المنطقة ليست في مصلحة المنطقة".ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، في وقت سابق من اليوم، قادما من سلطنة عُمان، وأجرى خلال زيارته للدولتين الخليجيتين محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/عبد-اللهيان-يؤكد-من-مسقط-عدم-وجود-أي-قيود-أو-استثناءات-في-إقامة-علاقات-جيدة-بين-إيران-ودول-المنطقة-1055183428.html
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إيران

إيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة

19:52 GMT 11.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الإنجازات التي أحرزتها إيران في المجال النووي يمكن أن تُتاح لدول المنطقة.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، عقب انتهاء زيارته إلى قطر، إن إنجازات إيران النووية يمكن أن تُتاح لدول المنطقة.
وأكد أن طهران ستبقي "أصدقاءها في المنطقة" على اطلاع دائم بما يجري في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.
حسين عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
عبد اللهيان يؤكد من مسقط عدم وجود أي قيود أو استثناءات في إقامة علاقات جيدة بين إيران ودول المنطقة
أمس, 15:27 GMT
وأضاف عبد اللهيان أن "بعض الأطراف في المفاوضات تحاول إزعاج جيراننا عن طريق مضمون ما يجري في المفاوضات بشكل خاطئ".

وشدد الوزير الإيراني، على أن بلاده لطالما لعبت دورا محوريا وبناء وأساسيا في القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران أبدت استعدادها للتعاون مع دول المنطقة وقدمت أفكارا وحلولا لإجراء محادثات تؤدي إلى التعاون في منطقة الخليج.

وأكد عبد اللهيان أن طهران تؤمن بأن بعض الأزمات في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، مضيفا أن "السنوات الأخيرة أظهرت أن عسكرة المنطقة ليست في مصلحة المنطقة".

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، في وقت سابق من اليوم، قادما من سلطنة عُمان، وأجرى خلال زيارته للدولتين الخليجيتين محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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