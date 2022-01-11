https://arabic.sputniknews.com/20220111/إيران-إنجازاتنا-النووية-يمكن-أن-تتاح-لدول-المنطقة-1055262096.html

إيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة

إيران: إنجازاتنا النووية يمكن أن تتاح لدول المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الإنجازات التي أحرزتها إيران في المجال النووي يمكن أن تُتاح لدول المنطقة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T19:52+0000

2022-01-11T19:52+0000

2022-01-11T19:52+0000

إيران

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، عقب انتهاء زيارته إلى قطر، إن إنجازات إيران النووية يمكن أن تُتاح لدول المنطقة.وأكد أن طهران ستبقي "أصدقاءها في المنطقة" على اطلاع دائم بما يجري في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.وأضاف عبد اللهيان أن "بعض الأطراف في المفاوضات تحاول إزعاج جيراننا عن طريق مضمون ما يجري في المفاوضات بشكل خاطئ".وشدد الوزير الإيراني، على أن بلاده لطالما لعبت دورا محوريا وبناء وأساسيا في القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران أبدت استعدادها للتعاون مع دول المنطقة وقدمت أفكارا وحلولا لإجراء محادثات تؤدي إلى التعاون في منطقة الخليج.وأكد عبد اللهيان أن طهران تؤمن بأن بعض الأزمات في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر المسار السياسي، مضيفا أن "السنوات الأخيرة أظهرت أن عسكرة المنطقة ليست في مصلحة المنطقة".ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، في وقت سابق من اليوم، قادما من سلطنة عُمان، وأجرى خلال زيارته للدولتين الخليجيتين محادثات مع عدد من المسؤولين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/عبد-اللهيان-يؤكد-من-مسقط-عدم-وجود-أي-قيود-أو-استثناءات-في-إقامة-علاقات-جيدة-بين-إيران-ودول-المنطقة-1055183428.html

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