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إيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار
إيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن عودة إجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار إلى طبيعتها، وإلغاء قيود السفر الاحترازية الخاصة بالحد... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:21+0000
2022-01-11T13:21+0000
أخبار إيران
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وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عقب اجتماع المقر التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه "تقرر في هذا الاجتماع إلغاء القيود الاحترازية المفروضة على السفر عبر المعابر الحدودية البرية مع دول الجوار"، مشيرا أيضا إلى رفع الحظ عن بعض الدول التي يسمح لرعاياها بالسفر إلى ايران جوا فقط، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد وحيدي، في الوقت ذاته، استمرار القيود المفروضة على الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وبريطانيا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إلغاء هذه الإجراءات بشأن سائر البلدان.وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية وتقديم شهادات الخلو من فيروس كورونا (بي سي آر) وتلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لجميع الوافدين إلى إيران عبر المنافذ البرية.وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" في إيران، أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إغلاق جميع المؤسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من بعد غد الاثنين، لمدة خمسة أيام، بهدف السيطرة على انتشار "كوفيد - 19".كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا منع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، ومنع المواكب السيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-إعطائه-لقائد-الحرس-الثوري-إيران-تزيح-الستار-عن-لقاح-كورونا-جديد-1054845831.html
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أخبار إيران

إيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار

13:21 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANAتشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021
تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن عودة إجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار إلى طبيعتها، وإلغاء قيود السفر الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس مع هذه الدول.
وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عقب اجتماع المقر التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه "تقرر في هذا الاجتماع إلغاء القيود الاحترازية المفروضة على السفر عبر المعابر الحدودية البرية مع دول الجوار"، مشيرا أيضا إلى رفع الحظ عن بعض الدول التي يسمح لرعاياها بالسفر إلى ايران جوا فقط، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
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وأكد وحيدي، في الوقت ذاته، استمرار القيود المفروضة على الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وبريطانيا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إلغاء هذه الإجراءات بشأن سائر البلدان.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية وتقديم شهادات الخلو من فيروس كورونا (بي سي آر) وتلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لجميع الوافدين إلى إيران عبر المنافذ البرية.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" في إيران، أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، إغلاق جميع المؤسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من بعد غد الاثنين، لمدة خمسة أيام، بهدف السيطرة على انتشار "كوفيد - 19".
كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا منع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، ومنع المواكب السيارة.
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