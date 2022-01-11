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ارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
ارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
ارتفع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس إلى 46 قسما و11 مؤسسة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:18+0000
2022-01-11T09:18+0000
أخبار الاقتصاد التونسي
فيروس كورونا
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وقال مدير الطب المدرسي والجامعي لطفي بن حمودة، إن الوضع الوبائي في مؤسسات التعليم شهد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية. وحسب حمودة يتم غلق القسم التعليمي إذا شهد 3 إصابات متزامنة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744.967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.
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أخبار الاقتصاد التونسي, فيروس كورونا

ارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا

09:18 GMT 11.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس
إقبال مكثف على التطعيم ضد كورونا في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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ارتفع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس إلى 46 قسما و11 مؤسسة.
وقال مدير الطب المدرسي والجامعي لطفي بن حمودة، إن الوضع الوبائي في مؤسسات التعليم شهد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.
وحسب حمودة يتم غلق القسم التعليمي إذا شهد 3 إصابات متزامنة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744.967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.
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