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https://arabic.sputniknews.com/20220111/ارتفاع-عدد-المنشآت-التعليمية-المغلقة-في-تونس-بسبب-كورونا-1055203397.html
ارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
ارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
ارتفع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس إلى 46 قسما و11 مؤسسة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T09:18+0000
2022-01-11T09:18+0000
2022-01-11T09:18+0000
أخبار الاقتصاد التونسي
فيروس كورونا
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وقال مدير الطب المدرسي والجامعي لطفي بن حمودة، إن الوضع الوبائي في مؤسسات التعليم شهد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية. وحسب حمودة يتم غلق القسم التعليمي إذا شهد 3 إصابات متزامنة.وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 744.967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاقتصاد التونسي, فيروس كورونا
ارتفاع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس بسبب كورونا
ارتفع عدد المنشآت التعليمية المغلقة في تونس إلى 46 قسما و11 مؤسسة.
وقال مدير الطب المدرسي والجامعي لطفي بن حمودة، إن الوضع الوبائي في مؤسسات التعليم شهد ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.
وحسب حمودة يتم غلق القسم التعليمي إذا شهد 3 إصابات متزامنة.
وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة
بالفيروس
وصل إلى 744.967 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.670.