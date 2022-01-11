اعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي

وقدم النجم الكاميروني المعتزل اعتذارا على الهواء مباشرة على التلفزيون الجزائري بعد هجوم بالسكين تعرض له الصحافيون الثلاثة في مدينة دوالا الكاميرونية يوم الأحد.وقال المهاجم الدولي السابق "أود أن أعتذر إلى زملائنا الصحافيين الأعزاء، لأن بعض إخوتنا تعرضوا للاعتداء في دوالا. أطلب منكم بكل تواضع أن تخبروا هؤلاء الإخوة أننا نطلب المغفرة. هذه ليست من أخلاق الضيافة الكاميرونية. نرجو منكم إخبارهم أنهم في بلدهم".وأضاف "نطلب من سطات الكاميرون التأكيد أن إخواننا في بلدنا ويجب أن يشعروا بالأمان كما لو كانوا في الجزائر"، وفقا لوكالة فرانس برس.وبينما كان الصحافيون الثلاثة يؤدون عملهم في تغطية فعاليات البطولة التي تستضيفها الكاميرون، تعرضوا لاعتداء بالسلاح الأبيض ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح قبل أن يُنقل إلى أحد المواقع الصحية لمعالجته، بحسب ما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين.وشجب الاتحاد الجزائري في بيان "الاعتداء الجبان" الذي نتج عنه كذلك "سرقة أجهزة الهواتف المحمولة وأحد جوازات السفر" مشيرا إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".كما أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) هذه الحادثة "بشدة"، وأبدى تضامنه مع الصحافيين الجزائريين، مطالبا بفتح تحقيق.ودعا "الكاف" إلى تضامن الجميع من أجل إنجاح هذا العرس الكروي، مع التأكيد على إجبارية ضمان الكاميرون لسلامة جميع الوفود.
أعرب الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، عن أسفه مما وقع لثلاثة صحافيين جزائريين يغطون فعاليات كأس الأمم الإفريقية.
وقدم النجم الكاميروني المعتزل اعتذارا على الهواء مباشرة على التلفزيون الجزائري بعد هجوم بالسكين تعرض له الصحافيون الثلاثة في مدينة دوالا الكاميرونية يوم الأحد.
وقال المهاجم الدولي السابق "أود أن أعتذر إلى زملائنا الصحافيين الأعزاء، لأن بعض إخوتنا تعرضوا للاعتداء في دوالا. أطلب منكم بكل تواضع أن تخبروا هؤلاء الإخوة أننا نطلب المغفرة. هذه ليست من أخلاق الضيافة الكاميرونية. نرجو منكم إخبارهم أنهم في بلدهم".
الكاف تدين الاعتداء على ثلاثة صحفيين جزائريين في الكاميرون، وتدعو لفتح تحقيق في الحادثة. ودعا الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاميرونيين إلى إدانة العنف وإنجاح الحدث الرياضي الهام الذي تحتضنه بلادهم، كما دعا المنظمين إلى تأمينه وحماية المشجعين والزوار والطواقم الصحفية. @CAF_Mediapic.twitter.com/IAobmhsC15
وأضاف "نطلب من سطات الكاميرون التأكيد أن إخواننا في بلدنا ويجب أن يشعروا بالأمان كما لو كانوا في الجزائر"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وبينما كان الصحافيون الثلاثة يؤدون عملهم في تغطية فعاليات البطولة التي تستضيفها الكاميرون، تعرضوا لاعتداء بالسلاح الأبيض ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح قبل أن يُنقل إلى أحد المواقع الصحية لمعالجته، بحسب ما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين.
وشجب الاتحاد الجزائري في بيان "الاعتداء الجبان" الذي نتج عنه كذلك "سرقة أجهزة الهواتف المحمولة وأحد جوازات السفر" مشيرا إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".