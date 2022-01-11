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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/اعتداء-بالسكين-وسرقة-هواتف-صامويل-إيتو-يعتذر-للجزائر-عبر-التلفزيون-الرسمي-1055209055.html
اعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
اعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
أعرب الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، عن أسفه مما وقع لثلاثة صحافيين جزائريين يغطون فعاليات كأس الأمم الإفريقية. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:09+0000
2022-01-11T11:14+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
الكاميرون
كأس الأمم الأفريقية
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وقدم النجم الكاميروني المعتزل اعتذارا على الهواء مباشرة على التلفزيون الجزائري بعد هجوم بالسكين تعرض له الصحافيون الثلاثة في مدينة دوالا الكاميرونية يوم الأحد.وقال المهاجم الدولي السابق "أود أن أعتذر إلى زملائنا الصحافيين الأعزاء، لأن بعض إخوتنا تعرضوا للاعتداء في دوالا. أطلب منكم بكل تواضع أن تخبروا هؤلاء الإخوة أننا نطلب المغفرة. هذه ليست من أخلاق الضيافة الكاميرونية. نرجو منكم إخبارهم أنهم في بلدهم".وأضاف "نطلب من سطات الكاميرون التأكيد أن إخواننا في بلدنا ويجب أن يشعروا بالأمان كما لو كانوا في الجزائر"، وفقا لوكالة فرانس برس.وبينما كان الصحافيون الثلاثة يؤدون عملهم في تغطية فعاليات البطولة التي تستضيفها الكاميرون، تعرضوا لاعتداء بالسلاح الأبيض ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح قبل أن يُنقل إلى أحد المواقع الصحية لمعالجته، بحسب ما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين.وشجب الاتحاد الجزائري في بيان "الاعتداء الجبان" الذي نتج عنه كذلك "سرقة أجهزة الهواتف المحمولة وأحد جوازات السفر" مشيرا إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".كما أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) هذه الحادثة "بشدة"، وأبدى تضامنه مع الصحافيين الجزائريين، مطالبا بفتح تحقيق.ودعا "الكاف" إلى تضامن الجميع من أجل إنجاح هذا العرس الكروي، مع التأكيد على إجبارية ضمان الكاميرون لسلامة جميع الوفود.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/بطولة-الأمم-الأفريقية-لكرة-القدم-تنطلق-في-الكاميرون-وسط-قواعد-صارمة-بسبب-كوفيد-19-1055141357.html
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رياضة, الكاميرون, كأس الأمم الأفريقية

اعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي

11:09 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 11.01.2022)
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMOالرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو
الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، المهاجم الدولي السابق صامويل إيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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أعرب الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، عن أسفه مما وقع لثلاثة صحافيين جزائريين يغطون فعاليات كأس الأمم الإفريقية.
وقدم النجم الكاميروني المعتزل اعتذارا على الهواء مباشرة على التلفزيون الجزائري بعد هجوم بالسكين تعرض له الصحافيون الثلاثة في مدينة دوالا الكاميرونية يوم الأحد.
وقال المهاجم الدولي السابق "أود أن أعتذر إلى زملائنا الصحافيين الأعزاء، لأن بعض إخوتنا تعرضوا للاعتداء في دوالا. أطلب منكم بكل تواضع أن تخبروا هؤلاء الإخوة أننا نطلب المغفرة. هذه ليست من أخلاق الضيافة الكاميرونية. نرجو منكم إخبارهم أنهم في بلدهم".
وأضاف "نطلب من سطات الكاميرون التأكيد أن إخواننا في بلدنا ويجب أن يشعروا بالأمان كما لو كانوا في الجزائر"، وفقا لوكالة فرانس برس.
وبينما كان الصحافيون الثلاثة يؤدون عملهم في تغطية فعاليات البطولة التي تستضيفها الكاميرون، تعرضوا لاعتداء بالسلاح الأبيض ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح قبل أن يُنقل إلى أحد المواقع الصحية لمعالجته، بحسب ما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين.
وشجب الاتحاد الجزائري في بيان "الاعتداء الجبان" الذي نتج عنه كذلك "سرقة أجهزة الهواتف المحمولة وأحد جوازات السفر" مشيرا إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".
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كما أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) هذه الحادثة "بشدة"، وأبدى تضامنه مع الصحافيين الجزائريين، مطالبا بفتح تحقيق.
ودعا "الكاف" إلى تضامن الجميع من أجل إنجاح هذا العرس الكروي، مع التأكيد على إجبارية ضمان الكاميرون لسلامة جميع الوفود.
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