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https://arabic.sputniknews.com/20220111/اعتقال-8-عسكريين-في-بوركينا-فاسو-للاشتباه-في-تآمرهم-ضد-الحكومة-1055260029.html
اعتقال 8 عسكريين في بوركينا فاسو للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة
اعتقال 8 عسكريين في بوركينا فاسو للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة
أعلن مكتب المدعي العسكري في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال ثمانية عسكريين للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T18:37+0000
2022-01-11T18:37+0000
2022-01-11T18:37+0000
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وحسب "رويترز"، أضاف المكتب في بيان أن أحد المشتبه بهم أبلغ السلطات يوم السبت بوجود "خطة لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".وأوضح البيان أن التحقيقات جارية وتم استجواب العسكريين.يأتي ذلك تزامنا مع حالة التأهب للحكومات في غرب ووسط أفريقيا بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في مالي وغينيا.وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في تشاد العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/رئيس-بوركينا-فاسو-يقيل-رئيس-الوزراء-وسط-أزمة-أمنية-1053722086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اعتقال 8 عسكريين في بوركينا فاسو للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة
أعلن مكتب المدعي العسكري في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال ثمانية عسكريين للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.
وحسب "رويترز"، أضاف المكتب في بيان أن أحد المشتبه بهم أبلغ السلطات يوم السبت بوجود "خطة لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".
وأوضح البيان أن التحقيقات جارية وتم استجواب العسكريين.
يأتي ذلك تزامنا مع حالة التأهب للحكومات في غرب ووسط أفريقيا بسبب نجاح انقلابات على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في
مالي
وغينيا.
وتولى الجيش أيضا زمام الأمور في
تشاد
العام الماضي بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين.