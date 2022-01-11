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https://arabic.sputniknews.com/20220111/الأردن-مناقشات-حول-ارتفاع-أسعار-الكهرباء-والمشتقات-النفطية-في-البرلمان-1055200103.html
الأردن... مناقشات حول ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية في البرلمان
الأردن... مناقشات حول ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية في البرلمان
يعمل البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء على مناقشة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T07:43+0000
2022-01-11T07:43+0000
2022-01-11T07:43+0000
الأردن
توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
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وحسب موقع عمون نيوز الأردني، تجتمع لجنة الثروة المعدنية بالبرلمان، لمناقشة ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن توزيع جديد لأسعار الطاقة، يتم عبر شرائح مختلفة، وتطبق خلال الثلث الأول من العام الجاري.وتأجلت هذه المناقشات من قبل لإصابات كورونا في مكتب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأردن, توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
الأردن... مناقشات حول ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية في البرلمان
يعمل البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء على مناقشة أسعار المشتقات النفطية والكهرباء.
وحسب موقع
عمون نيوز الأردني
، تجتمع لجنة الثروة المعدنية بالبرلمان، لمناقشة ارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.
وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن توزيع جديد لأسعار الطاقة، يتم عبر شرائح مختلفة، وتطبق خلال الثلث الأول من العام الجاري.
وتأجلت هذه المناقشات من قبل لإصابات كورونا في مكتب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني.