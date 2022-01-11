الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الأعمال القتالية في إثيوبيا

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام إنه يشعر بالحزن للتقارير التي تقول إن أكثر من 50 مدنيا لاقوا حتفهم في ضربة جوية بشمال إثيوبيا في مطلع الأسبوع، بحسب رويترز.وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون مع السلطات في إثيوبيا لإرسال مساعدة طارئة على وجه السرعة لمنطقة مخيم للنازحين في إقليم تيجراي تعرضت لضربة جوية أخرى في وقت سابق الأسبوع الماضي.والجمعة الماضية، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق". وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور، وذلك بعد توقف القتال وانسحاب مقاتلي جبهة تيغراي الذين كانوا يزحفن باتجاه العاصمة، في مقابل إعلان القوات الإثيوبية انتصارها.واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون مع السلطات في إثيوبيا لإرسال مساعدة طارئة على وجه السرعة لمنطقة مخيم للنازحين في إقليم تيجراي تعرضت لضربة جوية أخرى في وقت سابق الأسبوع الماضي.
والجمعة الماضية، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
وأعلنت الأمم المتحدة أن الوضع شمالي إثيوبيا، لا يزال "متفجرا" ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك مستمر في التدهور، وذلك بعد توقف القتال وانسحاب مقاتلي جبهة تيغراي الذين كانوا يزحفن باتجاه العاصمة، في مقابل إعلان القوات الإثيوبية انتصارها.
واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.