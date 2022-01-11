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https://arabic.sputniknews.com/20220111/الأمم-المتحدة-مستعدة-لتفتيش-موانئ-الحديدة-بعد-اتهامات-التحالف-بعسكرتها-1055212938.html
الأمم المتحدة مستعدة لتفتيش موانئ الحديدة بعد اتهامات التحالف بعسكرتها
الأمم المتحدة مستعدة لتفتيش موانئ الحديدة بعد اتهامات التحالف بعسكرتها
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لتفتيش موانئ الحديدة، غربي اليمن، على خلفية اتهامات قوات "التحالف العربي" لجماعة أنصار الله (الحوثيين)،... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T12:24+0000
2022-01-11T12:24+0000
العالم العربي
اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عبر تويتر: "تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، بقلق بالغ، الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية".وأضافت: "طلبت (البعثة) القيام بإجراءات التفتيش، التي تعتبر جزءا من تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد، لمعالجة مخاوف عسكرة الموانئ".وأكدت البعثة الأممية أن هذه الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين.وناشدت الأطراف إلى حل هذه القضية، مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ، بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.واتهم التحالف العربي، الأربعاء الماضي، جماعة "أنصار الله" بالتخطيط والتنفيذ لعملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، انطلاقاً من ميناء الحديدة، واتخاذ الميناء مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية. وعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، يوم السبت الماضي، مقطع فيديو، قال إنه للصواريخ الباليستية الموجودة في ميناء الحديدة.وذكر، إنه التقط في منطقة وموقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا داخل ميناء الحديدة، وهو عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها إلى خارج ميناء الحديدة.وردت جماعة "أنصار الله" على اتهامات التحالف لها، بالقول إن المشهد الذي عرضه المالكي، خلال المؤتمر الصحافي، يعود للفيلم الأمريكي "سيفير كلير"، الذي تدور أحداثه عن الحرب في العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحوثي-يعلق-على-اجتزاء-التحالف-العربي-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-1055154231.html
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ناشطون-فيديو-التحالف-العربي-بشأن-صواريخ-ميناء-الحديدة-مأخوذ-من-فيلم-أمريكي-1055172195.html
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العالم العربي, اليمن

الأمم المتحدة مستعدة لتفتيش موانئ الحديدة بعد اتهامات التحالف بعسكرتها

12:24 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyadضابط خفر السواحل اليمني يصافح الحوثيين أثناء مغادرتهم ميناء الصليف في محافظة الحديدة، 11 مايو/ أيار 2019
ضابط خفر السواحل اليمني يصافح الحوثيين أثناء مغادرتهم ميناء الصليف في محافظة الحديدة، 11 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لتفتيش موانئ الحديدة، غربي اليمن، على خلفية اتهامات قوات "التحالف العربي" لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، باستخدامها لأغراض عسكرية.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عبر تويتر: "تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، بقلق بالغ، الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية".
وأضافت: "طلبت (البعثة) القيام بإجراءات التفتيش، التي تعتبر جزءا من تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد، لمعالجة مخاوف عسكرة الموانئ".
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"
9 يناير, 21:43 GMT
وأكدت البعثة الأممية أن هذه الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين.
وناشدت الأطراف إلى حل هذه القضية، مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ، بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.
واتهم التحالف العربي، الأربعاء الماضي، جماعة "أنصار الله" بالتخطيط والتنفيذ لعملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، انطلاقاً من ميناء الحديدة، واتخاذ الميناء مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ميناء الحديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ناشطون: فيديو التحالف العربي بشأن صواريخ ميناء الحديدة مأخوذ من فيلم أمريكي
أمس, 12:49 GMT
وعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، يوم السبت الماضي، مقطع فيديو، قال إنه للصواريخ الباليستية الموجودة في ميناء الحديدة.
وذكر، إنه التقط في منطقة وموقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا داخل ميناء الحديدة، وهو عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها إلى خارج ميناء الحديدة.
وردت جماعة "أنصار الله" على اتهامات التحالف لها، بالقول إن المشهد الذي عرضه المالكي، خلال المؤتمر الصحافي، يعود للفيلم الأمريكي "سيفير كلير"، الذي تدور أحداثه عن الحرب في العراق.
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