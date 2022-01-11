https://arabic.sputniknews.com/20220111/الأمم-المتحدة-مستعدة-لتفتيش-موانئ-الحديدة-بعد-اتهامات-التحالف-بعسكرتها-1055212938.html

الأمم المتحدة مستعدة لتفتيش موانئ الحديدة بعد اتهامات التحالف بعسكرتها

الأمم المتحدة مستعدة لتفتيش موانئ الحديدة بعد اتهامات التحالف بعسكرتها

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لتفتيش موانئ الحديدة، غربي اليمن، على خلفية اتهامات قوات "التحالف العربي" لجماعة أنصار الله (الحوثيين)،... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T12:24+0000

2022-01-11T12:24+0000

2022-01-11T12:24+0000

العالم العربي

اليمن

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عبر تويتر: "تلاحظ بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، بقلق بالغ، الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية".وأضافت: "طلبت (البعثة) القيام بإجراءات التفتيش، التي تعتبر جزءا من تفويضها، وتقف على أهبة الاستعداد، لمعالجة مخاوف عسكرة الموانئ".وأكدت البعثة الأممية أن هذه الموانئ تعتبر شريان الحياة للملايين من المواطنين اليمنيين.وناشدت الأطراف إلى حل هذه القضية، مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنية التحتية والمنشآت العامة، وضمان حماية الموانئ، بما يصب في مصلحة الشعب اليمني.واتهم التحالف العربي، الأربعاء الماضي، جماعة "أنصار الله" بالتخطيط والتنفيذ لعملية السيطرة على سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، انطلاقاً من ميناء الحديدة، واتخاذ الميناء مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية. وعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، يوم السبت الماضي، مقطع فيديو، قال إنه للصواريخ الباليستية الموجودة في ميناء الحديدة.وذكر، إنه التقط في منطقة وموقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا داخل ميناء الحديدة، وهو عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها إلى خارج ميناء الحديدة.وردت جماعة "أنصار الله" على اتهامات التحالف لها، بالقول إن المشهد الذي عرضه المالكي، خلال المؤتمر الصحافي، يعود للفيلم الأمريكي "سيفير كلير"، الذي تدور أحداثه عن الحرب في العراق.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحوثي-يعلق-على-اجتزاء-التحالف-العربي-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-1055154231.html

https://arabic.sputniknews.com/20220110/ناشطون-فيديو-التحالف-العربي-بشأن-صواريخ-ميناء-الحديدة-مأخوذ-من-فيلم-أمريكي-1055172195.html

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