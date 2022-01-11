الأمور تسير إلى حرب بين الغرب وروسيا... جنرال الناتو يجد سبيلا لتفاديها

كشف قائد عسكري سابق في حلف الناتو في مقال صحفي أنه لا يرى مفرا من اندلاع حرب كبيرة بين الغرب متمثلا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا إلا في حال غيّر الغرب موقفه تجاه روسيا.وقال الجنرال النرويجي المتقاعد روبرت مود في مقال نشرته صحيفة "أفتنبوستن" إن من الضروري أن يغير الغرب موقفه من روسيا لكي يتفادى الحرب معها.وانتقد أحد جنرالات الناتو السابق السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية، مشيرا إلى أنهم انتهجوا السياسة المعادية لروسيا في حين كان الأحرى بهم أن يبدأوا الحوار المتكافئ معها.وأشار إلى أن الإعلام الغربي يضع روسيا في قالب الشرير، مشوها الحقيقة.ولا بد أن تؤدي هذه السياسة إلى اندلاع الحرب وفقا لرؤية الجنرال النرويجي. ولكي يتفادى الغرب اندلاع الحرب يجب أن يغير سياسته بطريقة تتضمن فتح باب حلف الناتو أمام روسيا.وختم الجنرال مود مقاله قائلا: "إذا لم نبدأ نفكر بطريقة مغايرة فسوف نصل بسرعة – غالب الظن – إلى نزاع أكبر وحرب".
كشف قائد عسكري سابق في حلف الناتو في مقال صحفي أنه لا يرى مفرا من اندلاع حرب كبيرة بين الغرب متمثلا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا إلا في حال غيّر الغرب موقفه تجاه روسيا.
كشف قائد عسكري سابق في حلف الناتو في مقال صحفي أنه لا يرى مفرا من اندلاع حرب كبيرة بين الغرب متمثلا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا إلا في حال غيّر الغرب موقفه تجاه روسيا.
وقال الجنرال النرويجي المتقاعد روبرت مود في مقال نشرته صحيفة "أفتنبوستن" إن من الضروري أن يغير الغرب موقفه من روسيا لكي يتفادى الحرب معها.
وانتقد أحد جنرالات الناتو السابق السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية، مشيرا إلى أنهم انتهجوا السياسة المعادية لروسيا في حين كان الأحرى بهم أن يبدأوا الحوار المتكافئ معها.
وأشار إلى أن الإعلام الغربي يضع روسيا في قالب الشرير، مشوها الحقيقة.
ولا بد أن تؤدي هذه السياسة إلى اندلاع الحرب وفقا لرؤية الجنرال النرويجي. ولكي يتفادى الغرب اندلاع الحرب يجب أن يغير سياسته بطريقة تتضمن فتح باب حلف الناتو أمام روسيا.
وختم الجنرال مود مقاله قائلا: "إذا لم نبدأ نفكر بطريقة مغايرة فسوف نصل بسرعة – غالب الظن – إلى نزاع أكبر وحرب".