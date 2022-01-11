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https://arabic.sputniknews.com/20220111/البحوث-الفلكية-المصرية-زلزال-اليوم-أقوى-من-زلزال-92-المدمر-1055209924.html
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، الدكتور جاد القاضي أن الزلزال الذي ضرب مصر اليوم، أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992 وتسبب... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:31+0000
2022-01-11T11:31+0000
2022-01-11T11:31+0000
زلزال
أخبار مصر الآن
زلزال قوي
زلزال مدمر
مصر
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وقال القاضي إن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهي دمياط.وأوضح القاضي، بحسب موقع "صدى البلد"، أن سبب شعور المواطنين في مصر بالزلزال، يعود إلى عمق الزلزال الكبير.وأكد القاضي أن الفرق بين زلزال اليوم وزلزال عام 1992 أن مركز الزلزال اليوم هو خارج الأراضي المصرية حيث يبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية.ويعد زلزال 1992 الذي وقع في 12 أكتوبر من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.استمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، و"لكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف".وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق فجرا.
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زلزال, أخبار مصر الآن, زلزال قوي, زلزال مدمر, مصر
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، الدكتور جاد القاضي أن الزلزال الذي ضرب مصر اليوم، أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992 وتسبب في دمار كبير وقتها.
وقال القاضي إن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهي دمياط.
وأوضح القاضي، بحسب موقع "
صدى البلد
"، أن سبب شعور المواطنين في مصر بالزلزال، يعود إلى عمق الزلزال الكبير.
وأشار إلى أن "زلزال اليوم شدته على مقياس ريختر أكبر من شدة الزلزال الذى تعرضت له مصر فى عام 1992".
وأكد القاضي أن الفرق بين زلزال اليوم وزلزال عام 1992 أن مركز الزلزال اليوم هو خارج الأراضي المصرية حيث يبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية.
ويعد زلزال 1992 الذي وقع في 12 أكتوبر من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.
استمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، و"لكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف".
وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق فجرا.