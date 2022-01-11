تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220111/البحوث-الفلكية-المصرية-زلزال-اليوم-أقوى-من-زلزال-92-المدمر-1055209924.html
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، الدكتور جاد القاضي أن الزلزال الذي ضرب مصر اليوم، أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992 وتسبب... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:31+0000
2022-01-11T11:31+0000
زلزال
أخبار مصر الآن
زلزال قوي
زلزال مدمر
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049172605_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_888b47b7ee5c5e0bcf5ec6af2b1bb67d.jpg
وقال القاضي إن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهي دمياط.وأوضح القاضي، بحسب موقع "صدى البلد"، أن سبب شعور المواطنين في مصر بالزلزال، يعود إلى عمق الزلزال الكبير.وأكد القاضي أن الفرق بين زلزال اليوم وزلزال عام 1992 أن مركز الزلزال اليوم هو خارج الأراضي المصرية حيث يبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية.ويعد زلزال 1992 الذي وقع في 12 أكتوبر من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.استمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، و"لكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف".وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق فجرا.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049172605_167:0:2827:1995_1920x0_80_0_0_d40526c5ffaabbdf44b971f38e9aeaac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زلزال, أخبار مصر الآن, زلزال قوي, زلزال مدمر, مصر

البحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر

11:31 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، الدكتور جاد القاضي أن الزلزال الذي ضرب مصر اليوم، أشد من الزلزال الذي تعرضت له مصر عام 1992 وتسبب في دمار كبير وقتها.
وقال القاضي إن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهي دمياط.
وأوضح القاضي، بحسب موقع "صدى البلد"، أن سبب شعور المواطنين في مصر بالزلزال، يعود إلى عمق الزلزال الكبير.
وأشار إلى أن "زلزال اليوم شدته على مقياس ريختر أكبر من شدة الزلزال الذى تعرضت له مصر فى عام 1992".
وأكد القاضي أن الفرق بين زلزال اليوم وزلزال عام 1992 أن مركز الزلزال اليوم هو خارج الأراضي المصرية حيث يبعد بـ 415 كم عن أقرب مدينة مصرية.
ويعد زلزال 1992 الذي وقع في 12 أكتوبر من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر.
استمر زلزال 92 لمدة لم تتعد الدقيقة، و"لكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف".
وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، فى منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق فجرا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:13 GMTبعد تركيا.. المغرب يستعد للحد من العجز التجاري مع تونس ومصر
12:12 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها.. أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:11 GMTلا داعي لإجهاد نفسك... طرح كل فوائد التمرينات الرياضية في حبة دواء قريبا
12:05 GMTتدهور في الليرة اللبنانية ينعكس ارتفاعا في سعر المحروقات وشحا في الطحين
12:01 GMTالمؤسس المشارك لـ"واتساب" برايان أكتون يتسلم منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"سيغنال"
11:55 GMTوكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
11:54 GMTالكشف عن ميزة خارقة لمقاتلة "سوخوي 34"
11:48 GMTأسعار الغرف الفندقية في دبي تسجل أعلى معدل منذ 7 سنوات
11:43 GMTانهيار تاريخي لليرة اللبنانية وخبير اقتصادي يوضح السبب
11:40 GMTمحمد صلاح يكشف لأول مرة سر بكائه في المرحاض... لا أطلب أشياء مجنونة
11:37 GMTوزارة النفط العراقية تدعو إلى تطوير الرقعة البحرية في الخليج
11:31 GMTرئيس تيار المردة اللبناني يعلن عدم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه ميشال عون
11:31 GMTالبحوث الفلكية المصرية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 المدمر
11:27 GMTقرقاش بعد اتصال ابن زايد برئيس كازاخستان: ثمن الفوضى باهظ
11:26 GMTزاخاروفا: فعالية عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان واضحة للعالم بأسره
11:18 GMTأفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية
11:15 GMT"عقابنا سيتصاعد"... وزير الدفاع التركي يعلق على الهجوم من الأراضي السورية
11:09 GMTاعتداء بالسكين وسرقة هواتف... صامويل إيتو يعتذر للجزائر عبر التلفزيون الرسمي
11:03 GMT5 مدن صينية تشدد قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات فيها
11:01 GMTالسيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023