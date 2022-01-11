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البنك المركزي التركي يعلن عن تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز يبلغ2.681 مليار دولار
البنك المركزي التركي يعلن عن تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز يبلغ2.681 مليار دولار
قال البنك المركزي في تركيا، إن عجز الميزان التجاري في المعاملات التجارية بالبلاد وصل إلى 2.681 مليار دولار. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T08:16+0000
2022-01-11T08:16+0000
أخبار تركيا اليوم
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وتحول الفائض حسب وكالة رويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى عجز في ميزان المعاملات التجارية حسب بيان للمركزي اليوم الثلاثاء. وقالت وكالة رويترز إن هذا العجز يزيد عن توقعاتها التي تصل إلى 2.675 مليار.وكان ميزان المعاملات الجارية قد سجل في أكتوبر تشرين الأول فائضا 3.136 مليار دولار. وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.وتراجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، من قبل لصالح إلغاء بند مدفوعات السندات - بدلا من النقد - وفقا لمحضر اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية.
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أخبار تركيا اليوم

البنك المركزي التركي يعلن عن تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز يبلغ2.681 مليار دولار

08:16 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTANالبنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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قال البنك المركزي في تركيا، إن عجز الميزان التجاري في المعاملات التجارية بالبلاد وصل إلى 2.681 مليار دولار.
وتحول الفائض حسب وكالة رويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى عجز في ميزان المعاملات التجارية حسب بيان للمركزي اليوم الثلاثاء. وقالت وكالة رويترز إن هذا العجز يزيد عن توقعاتها التي تصل إلى 2.675 مليار.
وكان ميزان المعاملات الجارية قد سجل في أكتوبر تشرين الأول فائضا 3.136 مليار دولار. وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.
وتراجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.
وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، من قبل لصالح إلغاء بند مدفوعات السندات - بدلا من النقد - وفقا لمحضر اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية.
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