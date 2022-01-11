https://arabic.sputniknews.com/20220111/البيت-الأبيض-لا-خطط-بعد-لمحادثات-هاتفية-بين-بوتين-وبايدن-1055260136.html

البيت الأبيض: لا خطط بعد لمحادثات هاتفية بين بوتين وبايدن

البيت الأبيض: لا خطط بعد لمحادثات هاتفية بين بوتين وبايدن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتابع عن كثب المفاوضات الجارية مع روسيا في أوروبا، موضحة أن الرئيس يتم... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T18:42+0000

2022-01-11T18:42+0000

2022-01-11T18:42+0000

روسيا

الولايات المتحدة

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ساكي في إفادة صحفية: "الرئيس بايدن يراقب عن كثب المفاوضات ويتلقى إفادة يوميا عن سير المفاوضات".وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من المتوقع إجراء محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين أجابت: "ليس لدي ما أقوله لكم في هذا الشأن حاليا".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلن انطلاق المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا، في مدينة جنيف السويسرية أمس الاثنين.ويوم الأحد، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.ومن المقرر أن تجري روسيا مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الأربعاء.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.ونشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الحلف العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/أمريكا-تدرس-وضع-روسيا-على-قائمة-البلدان-الخاضعة-للقيود-الصارمة-بسبب-أوكرانيا-1055131039.html

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روسيا, الولايات المتحدة