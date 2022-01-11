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التحالف العربي يعلن مقتل 350 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات بمحافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين
التحالف العربي يعلن مقتل 350 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات بمحافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل مئات المسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:46+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] في شبوة (جنوب شرقي اليمن) خلال الساعات الـ 24 الماضية".وأضاف: "الاستهدافات دمرت 25 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 230 عنصراً إرهابياً".ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في معاركها ضد جماعة "أنصار الله" لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.وأعلنت ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، أمس الاثنين، السيطرة بإسناد جوي من التحالف العربي، على كافة مديريات شبوة بعد استعادة مناطق مديريات عِسيلان وبَيحان وعين شمال غربي وغرب محافظة شبوة.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثيين"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, السعودية

التحالف العربي يعلن مقتل 350 مسلحا من "أنصار الله" إثر عمليات بمحافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين

13:46 GMT 11.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل مئات المسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات جوية نفذها بمحافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط خلال الـ 24 ساعة الماضية.
القاهرة– سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 37 عملية استهداف ضد الميلشيا [في إشارة إلى جماعة الحوثيين] في شبوة (جنوب شرقي اليمن) خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وأضاف: "الاستهدافات دمرت 25 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 230 عنصراً إرهابياً".

وذكر التحالف أنه "نفذ 22 عملية استهداف ضد الميلشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 120 عنصراً إرهابياً"، على حد تعبيره.

ويساند التحالف العربي بعمليات جوية مكثفة، القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في معاركها ضد جماعة "أنصار الله" لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، مؤخراً في محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.
وأعلنت ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، أمس الاثنين، السيطرة بإسناد جوي من التحالف العربي، على كافة مديريات شبوة بعد استعادة مناطق مديريات عِسيلان وبَيحان وعين شمال غربي وغرب محافظة شبوة.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثيين"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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- سبوتنيك عربيمباراة الجزائر وسيراليون في بطولة أمم أفريقيا... بث مباشر (نهاية الشوط الأول)12:38 GMT
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