التضخم في البرازيل يقفز لأعلى مستوى منذ 2015

وتعد الزيادة في التضخم أعلى كثيرا من النطاق الذي استهدفه البنك المركزي ويزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لمزيد من الزيادات النشطة في أسعار الفائدة، بحسب رويترز.وقالت هيئة الإحصاء البرازيلية، اليوم، إن المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 10.06 في المئة العام الماضي وهو أعلى معدل منذ 2015.كما تعد الزيادة أعلى أيضا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 9.97 في المائة.ودفعت الزيادة الحادة في التضخم البنك المركزي البرازيلي إلى واحدة من أكبر دورات زيادة الفائدة في العالم العام الماضي قفز فيها سعر الفائدة القياسي إلى 9.25 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من اثنين بالمئة في مارس/ آذار.
وقالت هيئة الإحصاء البرازيلية، اليوم، إن المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 10.06 في المئة العام الماضي وهو أعلى معدل منذ 2015.
كما تعد الزيادة أعلى أيضا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 9.97 في المائة.
ودفعت الزيادة الحادة في التضخم البنك المركزي البرازيلي إلى واحدة من أكبر دورات زيادة الفائدة في العالم العام الماضي قفز فيها سعر الفائدة القياسي إلى 9.25 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من اثنين بالمئة في مارس/ آذار.