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التضخم في البرازيل يقفز لأعلى مستوى منذ 2015
التضخم في البرازيل يقفز لأعلى مستوى منذ 2015
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر التضخم السنوي في البلاد سجل أعلى مستوى في ستة أعوام فوق 10 في المئة في 2021. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T22:06+0000
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البرازيل
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وتعد الزيادة في التضخم أعلى كثيرا من النطاق الذي استهدفه البنك المركزي ويزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لمزيد من الزيادات النشطة في أسعار الفائدة، بحسب رويترز.وقالت هيئة الإحصاء البرازيلية، اليوم، إن المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 10.06 في المئة العام الماضي وهو أعلى معدل منذ 2015.كما تعد الزيادة أعلى أيضا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 9.97 في المائة.ودفعت الزيادة الحادة في التضخم البنك المركزي البرازيلي إلى واحدة من أكبر دورات زيادة الفائدة في العالم العام الماضي قفز فيها سعر الفائدة القياسي إلى 9.25 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من اثنين بالمئة في مارس/ آذار.
https://arabic.sputniknews.com/20200416/الرئيس-البرازيلي-يقيل-وزير-الصحة-بعد-خلاف-خسائر-الاقتصاد-أم-الأرواح-1045193303.html
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البرازيل

التضخم في البرازيل يقفز لأعلى مستوى منذ 2015

22:06 GMT 11.01.2022
© REUTERS / Pilar Olivaresمونيك فيرناندا دي أسيس، 26 عامًا، تقف عند باب منزلها مع ابنتها إستير، حيث يلعب ابنها ميغيل مع كلبهم، بعد تلقي الطعام المتبرع به من مشروع "Uma Mao Lava a Outra" (يد واحدة تغسل الأخرى) خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) في نيلوبوليس، ولاية ريو دي جانيرو، البرازيل، 6 أبريل 2021
مونيك فيرناندا دي أسيس، 26 عامًا، تقف عند باب منزلها مع ابنتها إستير، حيث يلعب ابنها ميغيل مع كلبهم، بعد تلقي الطعام المتبرع به من مشروع Uma Mao Lava a Outra (يد واحدة تغسل الأخرى) خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) في نيلوبوليس، ولاية ريو دي جانيرو، البرازيل، 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Pilar Olivares
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أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر التضخم السنوي في البلاد سجل أعلى مستوى في ستة أعوام فوق 10 في المئة في 2021.
وتعد الزيادة في التضخم أعلى كثيرا من النطاق الذي استهدفه البنك المركزي ويزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية لمزيد من الزيادات النشطة في أسعار الفائدة، بحسب رويترز.
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وقالت هيئة الإحصاء البرازيلية، اليوم، إن المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 10.06 في المئة العام الماضي وهو أعلى معدل منذ 2015.
كما تعد الزيادة أعلى أيضا من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 9.97 في المائة.
ودفعت الزيادة الحادة في التضخم البنك المركزي البرازيلي إلى واحدة من أكبر دورات زيادة الفائدة في العالم العام الماضي قفز فيها سعر الفائدة القياسي إلى 9.25 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من اثنين بالمئة في مارس/ آذار.
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