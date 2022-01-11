https://arabic.sputniknews.com/20220111/الخارجية-الأمريكية-أمام-روسيا-خياران-إما-الدبلوماسية-أو-الدفاع-1055249382.html

الخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع

الخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أمام روسيا خيارين إما أن تختار طريق الدبلوماسية أو طريق الدفاع، وذلك فيما يتعلق بالتوترات على الحدود... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T14:58+0000

2022-01-11T14:58+0000

2022-01-11T14:58+0000

روسيا

العالم

أوكرانيا

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وقال برايس في مقابلة مع شبكة CNN "كما سمعنا من الرئيس بايدن سمعتم ومن الوزير بلينكن، هناك مساران يمكن أن تختار موسكو السير فيهما: مسار الدبلوماسية والحوار الذي يمكن أن يؤدي في أذهاننا إلى التهدئة، أو مسار الدفاع والردع".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.

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https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-روسيا-بحاجة-إلى-ضمانات-مؤكدة-بعدم-انضمام-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-حلف-الناتو-1055188807.html

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