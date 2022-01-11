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https://arabic.sputniknews.com/20220111/الخارجية-الأمريكية-أمام-روسيا-خياران-إما-الدبلوماسية-أو-الدفاع-1055249382.html
الخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
الخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع
قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أمام روسيا خيارين إما أن تختار طريق الدبلوماسية أو طريق الدفاع، وذلك فيما يتعلق بالتوترات على الحدود... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:58+0000
2022-01-11T14:58+0000
روسيا
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وقال برايس في مقابلة مع شبكة CNN "كما سمعنا من الرئيس بايدن سمعتم ومن الوزير بلينكن، هناك مساران يمكن أن تختار موسكو السير فيهما: مسار الدبلوماسية والحوار الذي يمكن أن يؤدي في أذهاننا إلى التهدئة، أو مسار الدفاع والردع".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/أوكرانيا-مطالب-روسيا-من-حلف-الناتو-لا-يمكن-اعتبارها-أساسا-للمفاوضات-1055167727.html
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-روسيا-بحاجة-إلى-ضمانات-مؤكدة-بعدم-انضمام-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-حلف-الناتو-1055188807.html
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روسيا, العالم, أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: أمام روسيا خياران إما الدبلوماسية أو الدفاع

14:58 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن أمام روسيا خيارين إما أن تختار طريق الدبلوماسية أو طريق الدفاع، وذلك فيما يتعلق بالتوترات على الحدود المشتركة مع أوكرانيا.
وقال برايس في مقابلة مع شبكة CNN "كما سمعنا من الرئيس بايدن سمعتم ومن الوزير بلينكن، هناك مساران يمكن أن تختار موسكو السير فيهما: مسار الدبلوماسية والحوار الذي يمكن أن يؤدي في أذهاننا إلى التهدئة، أو مسار الدفاع والردع".
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
أوكرانيا: مطالب روسيا من حلف الناتو لا يمكن اعتبارها أساسا للمفاوضات
أمس, 11:11 GMT
وتابع "نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأوروبيين والأوكرانيين والناتو على طريق الدفاع والردع، إذا أوضحت موسكو أنه ليس لديهم مصلحة في الدبلوماسية"، لافتا إلى أن المفاوضات التي استمرت 8 ساعات كانت موضوعية وصريحة ومفيدة.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ريابكوف: روسيا بحاجة إلى ضمانات مؤكدة بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو
أمس, 17:21 GMT
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.
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