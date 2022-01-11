الخارجية الروسية ترد على التصريحات الغربية بشأن لانتشار قوات حفظ السلام في كازاخستان

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،ردا على التصريحات إن "تقديرات الغرب بدخول قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان أنها غير شرعية، هو دليل الغضب وكونها غير قادرة على الاستجابة للأزمة بشكل فعال".وأشارت زاخاروفا إلى أن المنظمة قامت بعملها بالطريقة التي يؤدي بها طبيب من أعلى فئة وظيفته، مضيفة: "حسنًا،هذا بالطبع أمر مزعج، يمكنني أن أفهم ذلك، لأن كل العمليات التي نفذت في العالم الغربي أدت إلى عكس ذلك، أدت إلى الفشل". وتابعت زاخاروفا قائلة: "يمكنني أن أتفهم تمامًا غضب وكراهية الأشخاص الذين ينتقدون الآن في الغرب، ويعبرون عن حيرتهم بشأن تصرفات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بناءً على طلب كازاخستان، بالنظر إلى ما فعلوه بأفغانستان وكيف خرجوا من هناك".وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ خلال يومين وسيستغرق 10 أيام.
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الدول الغربية بشأن دخول قوات حفظ السلام في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،ردا على التصريحات إن "تقديرات الغرب بدخول قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان أنها غير شرعية، هو دليل الغضب وكونها غير قادرة على الاستجابة للأزمة بشكل فعال".
وأشارت زاخاروفا إلى أن المنظمة قامت بعملها بالطريقة التي يؤدي بها طبيب من أعلى فئة وظيفته، مضيفة: "حسنًا،هذا بالطبع أمر مزعج، يمكنني أن أفهم ذلك، لأن كل العمليات التي نفذت في العالم الغربي أدت إلى عكس ذلك، أدت إلى الفشل".
وتابعت زاخاروفا قائلة: "يمكنني أن أتفهم تمامًا غضب وكراهية الأشخاص الذين ينتقدون الآن في الغرب، ويعبرون عن حيرتهم بشأن تصرفات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بناءً على طلب كازاخستان، بالنظر إلى ما فعلوه بأفغانستان وكيف خرجوا من هناك".
وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ خلال يومين وسيستغرق 10 أيام.