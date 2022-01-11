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الدول الناطقة بالتركية: نؤيد عملية كازاخستان ضد الإرهابيين
الدول الناطقة بالتركية: نؤيد عملية كازاخستان ضد الإرهابيين
أيد مجلس وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية، اليوم الثلاثاء، عملية مكافحة الإرهاب في كازاخستان خلال أعمال الشغب في هذا البلد، مع التأكيد على أهمية... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T13:06+0000
2022-01-11T13:06+0000
أوزبكستان
كازاخستان
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وبحسب المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكستانية "عُقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية في صيغة مؤتمر فيديو، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش وزراء خارجية أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وهنغاريا وتركمانستان الوضع الحالي في كازاخستان".وجاء في البيان الختامي للمجلس: "شدد مجلس وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية على أهمية التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأيد عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها حكومة كازاخستان ضد الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين الذين يسعون لتحقيق هدف تدمير النظام الدستوري".كما شدد الوزراء على أهمية السلام والاستقرار في كازاخستان من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها، وأدانوا أعمال العنف والتخريب خلال أعمال الشغب، كما وأعربوا عن ثقتهم في قدرة السلطات الكازاخستانية على استعادة النظام العام والحياة الطبيعية بسرعة.هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، في وقت سابق اليوم، ترشيحه النائب الأول السابق لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، علي خان إسماعيلوف، لتشكيل الحكومة الجديدة.وبناء عليه وقَع توكاييف، مرسوما بتعيين إسماعيلوف رئيساً للوزراء، بعد أن وافق نواب البرلمان الكازاخستاني على اقتراح الرئيس؛ بحسب المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/كازاخستان-تكشف-عن-نفسها-أمام-العالم-أوهام-وصراعات-داخلية-وأطماع-دول-1055166038.html
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أوزبكستان, كازاخستان

الدول الناطقة بالتركية: نؤيد عملية كازاخستان ضد الإرهابيين

13:06 GMT 11.01.2022
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علم كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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أيد مجلس وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية، اليوم الثلاثاء، عملية مكافحة الإرهاب في كازاخستان خلال أعمال الشغب في هذا البلد، مع التأكيد على أهمية مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي أثناء تنفيذها.
وبحسب المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأوزبكستانية "عُقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية في صيغة مؤتمر فيديو، اليوم الثلاثاء، حيث ناقش وزراء خارجية أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وهنغاريا وتركمانستان الوضع الحالي في كازاخستان".

وجاء في البيان الختامي للمجلس: "شدد مجلس وزراء خارجية منظمة الدول الناطقة بالتركية على أهمية التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأيد عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها حكومة كازاخستان ضد الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين الذين يسعون لتحقيق هدف تدمير النظام الدستوري".
الوضع في كازاخستان - مدينة ألماتي، 7 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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كما شدد الوزراء على أهمية السلام والاستقرار في كازاخستان من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها، وأدانوا أعمال العنف والتخريب خلال أعمال الشغب، كما وأعربوا عن ثقتهم في قدرة السلطات الكازاخستانية على استعادة النظام العام والحياة الطبيعية بسرعة.

هذا وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وأعلن الرئيس الكازاخستاني، في وقت سابق اليوم، ترشيحه النائب الأول السابق لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، علي خان إسماعيلوف، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبناء عليه وقَع توكاييف، مرسوما بتعيين إسماعيلوف رئيساً للوزراء، بعد أن وافق نواب البرلمان الكازاخستاني على اقتراح الرئيس؛ بحسب المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية.
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