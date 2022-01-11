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الرئيس اللبناني: ندعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة
الرئيس اللبناني: ندعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون، عن دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في العودة، وقيام دولته المستقلة. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T19:57+0000
2022-01-11T19:57+0000
الرئيس اللبناني
فلسطين
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جاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفدا من حركة "فتح" برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة الفريق جبريل الرجوب، في القصر الجمهوري ببعبدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.قال رئيس لبنان إنه حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية.وأكد الرئيس اللبناني على أنه كان وسيظل مؤمنا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة أن يعيش شعبها بسلام في دولته المستقلة.في المقابل أكد الرجوب على أن التواجد الفلسطيني في لبنان سيظل عنصر استقرار على أرضه، معبرا عن امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها هناك.يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقدر بنحو 200 ألف شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة.ويقيم معظم هؤلاء اللاجئين في 12 مخيم ومناطق سكنية أخرى في أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/لبنان-يمنع-حاكم-البنك-المركزي-من-مغادرة-البلاد-1055253393.html
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الرئيس اللبناني, فلسطين

الرئيس اللبناني: ندعم حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة

19:57 GMT 11.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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عبر الرئيس اللبناني ميشال عون، عن دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، في العودة، وقيام دولته المستقلة.
جاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفدا من حركة "فتح" برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة الفريق جبريل الرجوب، في القصر الجمهوري ببعبدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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قال رئيس لبنان إنه حمل على الدوام القضية الفلسطينية في المواقف التي اتخذها في المحافل الدولية والإقليمية.
وأكد الرئيس اللبناني على أنه كان وسيظل مؤمنا بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة أن يعيش شعبها بسلام في دولته المستقلة.
في المقابل أكد الرجوب على أن التواجد الفلسطيني في لبنان سيظل عنصر استقرار على أرضه، معبرا عن امتنان الشعب الفلسطيني لحسن الضيافة التي يلقاها هناك.
يذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقدر بنحو 200 ألف شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويقيم معظم هؤلاء اللاجئين في 12 مخيم ومناطق سكنية أخرى في أنحاء البلاد.
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