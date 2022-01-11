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السعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج
السعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج
وضعت وزارة الحج والعمرة، في السعودية، 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من الخارج. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T10:50+0000
2022-01-11T10:52+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على "تويتر" إن على الراغبين لأداء العمرة للقادمين من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة عليهم اتخاذ 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية.وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى لإصدار التأشيرة الدخول على البوابة الإلكترونية، ثم استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلده.وأضافت أن الخطوة التالية هي قيام المعتمر باختيار البرنامج المناسب.والخطوة الرابعة بحسب الوزارة أن يقوم المعتمر بسداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية للسكن والنقل.أما الخطوة السادسة والأخيرة يقوم المعتمر بالتحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر، وهي "إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، وإصدار وثيقة تأمين طبي، والحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية، وخجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف".
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

السعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج

10:50 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 11.01.2022)
© AFP 2021التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021
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وضعت وزارة الحج والعمرة، في السعودية، 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من الخارج.
وقالت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على "تويتر" إن على الراغبين لأداء العمرة للقادمين من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة عليهم اتخاذ 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى لإصدار التأشيرة الدخول على البوابة الإلكترونية، ثم استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلده.
وأضافت أن الخطوة التالية هي قيام المعتمر باختيار البرنامج المناسب.
والخطوة الرابعة بحسب الوزارة أن يقوم المعتمر بسداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية للسكن والنقل.
والخطوة الخامسة أن يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.
أما الخطوة السادسة والأخيرة يقوم المعتمر بالتحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر، وهي "إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، وإصدار وثيقة تأمين طبي، والحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية، وخجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف".
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