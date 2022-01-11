تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220111/السعودية-تكشف-عن-أول-فندق-5-نجوم-مخصص-للإبل-في-العالم-فيديو-1055200396.html
السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل في العالم... فيديو
السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل في العالم... فيديو
أعلن الحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على التويتر افتتاح فندق يضم 120 غرفة، يعتني بالإبل في المملكة العربية السعودية، ليصبح أول فندق من نوعه في العالم. 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T07:52+0000
2022-01-11T07:52+0000
2022-01-11T07:59+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049825919_0:156:3099:1899_1920x0_80_0_0_890c404c526da847aaebed7f6d036b18.jpg
وجاء في الإعلان: "120 غرفة فندقية تقدم كافة الخدمات، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخص، ما بين "روم سيرفس" وعناية واسحتمام وحماية، هذا الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم".وأضاف: "يقدم الفندق وجبات مخصصة، يقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بالشكل والمظهر العام، يقدم أيضا الحليب الساخن".وأشار إلى أن تكلفة اللليلة الواحدة في الفندق تصل إلى 400 ريال سعودي أي ما يقارب 107 دولارات.تعتبر الإبل من الحيوانات الشعبية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتراث في المملكة العربية السعودية، ويطلق على هذا الحيوان لقب "سفينة الصحراء"، لكونه شريان الحياة لسكان الصحراء.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1049825919_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_4662a304a7b7ef93a0783263f00de3fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل في العالم... فيديو 07:52 GMT 11.01.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 11.01.2022)
أعلن الحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على التويتر افتتاح فندق يضم 120 غرفة، يعتني بالإبل في المملكة العربية السعودية، ليصبح أول فندق من نوعه في العالم.
وجاء في الإعلان: "120 غرفة فندقية تقدم كافة الخدمات، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخص، ما بين "روم سيرفس" وعناية واسحتمام وحماية، هذا الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم".
وأضاف: "يقدم الفندق وجبات مخصصة، يقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بالشكل والمظهر العام، يقدم أيضا الحليب الساخن".
وأشار إلى أن تكلفة اللليلة الواحدة في الفندق تصل إلى 400 ريال سعودي أي ما يقارب 107 دولارات.
تعتبر الإبل من الحيوانات الشعبية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتراث في المملكة العربية السعودية، ويطلق على هذا الحيوان لقب "سفينة الصحراء"، لكونه شريان الحياة لسكان الصحراء.