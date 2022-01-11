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السفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها
السفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها
نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، صورا مع الإعلامي المصري البارز وائل الإبراشي، الذي وافته المنية بعد معاناته من مضاعفات الإصابة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T14:37+0000
2022-01-11T14:37+0000
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وأرفق السفير السعودي الصور التي نشرها على حسابه بتويتر، بتعليق "رحم الله الصديق وائل الابراشي".وأضاف "كان أنيقا ودودا بشوشا، مفعما بالحياة والنشاط.. لم تمهله كورونا لتطفئ وهجه". وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وظل في المستشفى لمدة 8 شهور على الأقل قبل خروجه منه بعد تحسن حالته.وتم الإعلان مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، عن عمر يناهز 58 عاما بعد معاناته من مضاعفات الإصابة بالفيروس.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن, السعودية, مصر

السفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها

14:37 GMT 11.01.2022
© Sputnik . Mohammmed Hemaidaسفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي
سفير السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© Sputnik . Mohammmed Hemaida
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نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، صورا مع الإعلامي المصري البارز وائل الإبراشي، الذي وافته المنية بعد معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
وأرفق السفير السعودي الصور التي نشرها على حسابه بتويتر، بتعليق "رحم الله الصديق وائل الابراشي".
وأضاف "كان أنيقا ودودا بشوشا، مفعما بالحياة والنشاط.. لم تمهله كورونا لتطفئ وهجه".
وتابع "خالص التعازي لأسرته، والأسرة الإعلامية المصرية، ولمصر الشقيقة في فقيدها، سائلاً المولى عز وجل أن يبدل معاناته الطويلة مع المرض أجورا وحسنات برحمته وغفرانه".
وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وظل في المستشفى لمدة 8 شهور على الأقل قبل خروجه منه بعد تحسن حالته.
وتم الإعلان مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، عن عمر يناهز 58 عاما بعد معاناته من مضاعفات الإصابة بالفيروس.
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
الإعلامي المصري وائل الإبراشي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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