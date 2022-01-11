السفير السعودي في مصر ينشر صورا خاصة تجمعه بوائل الإبراشي ويعلق عليها

وأرفق السفير السعودي الصور التي نشرها على حسابه بتويتر، بتعليق "رحم الله الصديق وائل الابراشي".وأضاف "كان أنيقا ودودا بشوشا، مفعما بالحياة والنشاط.. لم تمهله كورونا لتطفئ وهجه". وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وظل في المستشفى لمدة 8 شهور على الأقل قبل خروجه منه بعد تحسن حالته.وتم الإعلان مساء الأحد الماضي، عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، عن عمر يناهز 58 عاما بعد معاناته من مضاعفات الإصابة بالفيروس.وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.
نشر سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، صورا مع الإعلامي المصري البارز وائل الإبراشي، الذي وافته المنية بعد معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
وأرفق السفير السعودي الصور التي نشرها على حسابه بتويتر، بتعليق "رحم الله الصديق وائل الابراشي".
رحم الله الصديق وائل الابراشي، كان انيقاً ودوداً بشوشاً، مفعماً بالحياة والنشاط .. لم تمهله #كورونا لتطفئ وهجه. خالص التعازي لاسرته، والاسرة الاعلامية المصرية، و لـ #مصر الشقيقة في فقيدها، سائلاً المولى عز وجل أن يبدل معاناته الطويلة مع المرض اجوراً وحسنات برحمته وغفرانه. pic.twitter.com/XbRJrVBEZ9
وعرف وائل الإبراشي بتقديمه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم" المصرية، لينتقل بعدها لتقديم برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، لكن بسبب ظروف مرضه غاب عن عمله الإعلامي وقدم البرنامج بالنيابة عنه الإعلامي، يوسف الحسيني.