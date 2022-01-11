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السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده للتحرك الفلسطيني الدبلوماسي ‏الحالي دوليا وإقليميا لإيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T16:01+0000
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جاء ذلك خلال استقبال السيسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ، على هامش منتدى الشباب العالمي، الذي انطلقت نسخته الرابعة، أمس الاثنين.كما شدد الرئيس المصري لنظيره الفلسطيني على "ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتسويتها بشكل عادل وشاكل، وفق مرجعيات الشرعية الدولية"، بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.وجرى خلال اللقاء "استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية"، وفقا للبيان.كما تم التوافق في اللقاء على "مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن، من أجل إعادة إحياء عملية السلام".من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن "تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بدور مصر التاريخي في هذا الصدد".وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حضرا أمس انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20210514/فلسطين-تشكر-السيسي-لفتح-مستشفيات-مصر-أمام-جرحى-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة--1048972721.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن

السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للتحرك الفلسطيني لاستئناف مفاوضات السلام

16:01 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، شرم الشيخ، 10 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، شرم الشيخ، 10 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، شرم الشيخ، 10 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2021 / -
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على دعم بلاده للتحرك الفلسطيني الدبلوماسي ‏الحالي دوليا وإقليميا لإيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.‏
جاء ذلك خلال استقبال السيسي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة شرم الشيخ، على هامش منتدى الشباب العالمي، الذي انطلقت نسخته الرابعة، أمس الاثنين.
كما شدد الرئيس المصري لنظيره الفلسطيني على "ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتسويتها بشكل عادل وشاكل، وفق مرجعيات الشرعية الدولية"، بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.
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وجرى خلال اللقاء "استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية"، وفقا للبيان.
كما تم التوافق في اللقاء على "مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن، من أجل إعادة إحياء عملية السلام".
من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن "تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بدور مصر التاريخي في هذا الصدد".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حضرا أمس انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
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