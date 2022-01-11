https://arabic.sputniknews.com/20220111/السيسي-يعلن-إنتاج-أول-سيارة-كهربائية-مصرية-في-عام-2023-1055208703.html

السيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023

السيسي يعلن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من العام المقبل 2023 سيتم إنتاج ‏أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء.‏ 11.01.2022, سبوتنيك عربي

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وجاء إعلان السيسي أثناء حضوره جلسة "الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، التي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثانى للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والمقام في شرم الشيخ.وقال السيسي: "أتصور وجود مئات الملايين من السيارات حول العالم، والسيارات الكهربائية ستوفر إحلال للسيارات التي تستعمل الطاقة الأحفورية سواء كان السولار والبنزين، ونحن في مصر كنا ندرك هذا وتحركنا سريعا، ومنذ 5 سنوات تحدثنا مع شركات السيارات بشأن استعدادنا في مصر أن نكون شركاء لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبدأنا في تصنيع مبادرات لإحلال السيارات أولا بالغاز ثم بنظيرتها التي تعمل بالكهرباء عند توافرها".وتابع السيسي: "وكما قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته، سيتم طرح أول سياراة كهربائية مصرية في عام 2023، ولو أدرك العالم والقطاع الخاص الإجراءات التي يتم اتخاذها لمجابهة التغير المناخي لمضى في نفس الاتجاه".يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب عام 2020، تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نماذج لسيارات حديثة لكبرى الشركات العالمية مصنعة محليا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي.

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العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي