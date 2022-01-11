https://arabic.sputniknews.com/20220111/الصحة-العالمية-نشجع-إنتاج-لقاحات-كورونا-في-مصر-لتكون-منطلقا-لتوزيعها-في-أفريقيا-1055260790.html

الصحة العالمية: نشجع إنتاج لقاحات كورونا في مصر لتكون منطلقا لتوزيعها في أفريقيا

الصحة العالمية: نشجع إنتاج لقاحات كورونا في مصر لتكون منطلقا لتوزيعها في أفريقيا

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، أن المنظمة تشجع إنتاج وصناعة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 محليا في مصر، لتكون منطلقا لتوزيع هذه اللقاحات... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T18:52+0000

2022-01-11T18:52+0000

2022-01-11T18:52+0000

أفريقيا

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة المصرية

فيروس كورونا

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1047396247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2954702ffc97cab7438557a8cb73fbb0.jpg

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقالت القصير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء إن "منظمة الصحة العالمية تعمل يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية، ليس فقط لتعزيز فاكسيرا [الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات] بالنسبة لتعبئة اللقاحات، نعمل كذلك على جهوزية هيئة الدواء المصرية التي لديها كل الكفاءات أن تصنع ولكن بحسب المقاييس العالمية".وأضافت القصير "نحن كمنظمة نشجع توطين صناعة اللقاح، وتوطين المدن الكبيرة مثل مدينة الدواء [المصرية] لتكون بذرة أساسية لتكون ليس فقط لمصر ولكن لقارة أفريقيا، بمجرد ما يتم إنتاج اللقاحات سيتم توزيعها للدول الأكثر احتياجا".كما لفتت القصير، إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع مع وزارة الصحة المصرية جهود إنتاج اللقاح المصري ضد فيروس كورونا المستجد، وقالت "بدأ العمل على صناعة اللقاح المصري منذ فترة واليوم وصل إلى مرحلة التجارب السريرية، وهي مرحلة متقدمة، نحن كمنظمة صحة عالمية، هناك إرشادات ولوائح، بمجرد ما يصبح في المرحلة الثالثة، سيدخل في مرحلة المصادقة عليه".وأوضحت "أولا ستوفر مصر احتياجاتها، خاصة ونحن نتحدث عن أكثر من مليون نسمة، ثم ستصدر للدول الأفريقية والدول المجاورة".كما ثمنت القصير دور الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تلقيح المواطنين، حيث قالت "نحن كمنظمة الصحة العالمية نثمن جهود الحكومة المصرية في توسيع التغطية للقاحات، والوتيرة السريعة حاليا، كانت في البداية متعثرة ليس بسبب عدم جهوزية المراكز لاستلام اللقاح أو الرصد والتسجيل".وأضافت "نحن نشجع الجميع على التسجيل على منصة وزارة الصحة والسكان، حاليا مصر بدأت في استقبال ملايين الجرعات، ووصلت إلى تحقيق غاية معينة في التلقيح، ليس فقط للمصريين ولكن للاجئين والمهاجرين وجميع الفئات، بداية من العاملين في المجال الصحي والصفوف الأمامية، كمنظمة نحن نثمن هذه الجهود الموجودة والخاصة بشمولية الكل وعدم التمييز".كما أشادت بمجهودات الحكومة المصرية في التعامل مع الجائحة، وقالت: "نحن نرى أن هناك توازن في التعامل، وهناك تركيز على الصحة على الإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع اتباعها".وحول التباين بين أرقام الإصابة اليومية التي تعلنها وزارة الصحة ووتيرة سرعة انتشار الفيروس ومتحوارته، خاصة المتحور الأخير أوميكرون، قالت القصير إن "وزارة الصحة تعتمد اختبار البي سي أر، وحاليا وزارة الصحة لا تعممه، والكثير من الدول توقفوا حتى عن إجراء هذا الاختبار، لكن الرصد مستمر، وهم عندهم المعلومات بالنسبة للحالات المشكوك فيها"، مؤكدة "الأمر المهم هو اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتريض والغذاء الصحي والتريض وعدم التدخين".يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها انتهت من تطعيم 54 مليون مواطن، بينهم 20 مليون شخص حصلوا على الجرعتين، كما بدأت وزارة الصحة المصرية في إعطاء جرعات تنشيطية ثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومر على تلقيهم أكثر من 6 أشهر.وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي البدء في إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/الصحة-العالمية-تحذر-بعد-زيادة-إصابات-كورونا-في-أفريقيا-83-خلال-أسبوع-1053938412.html

https://arabic.sputniknews.com/20211226/مصر-تعلن-كمية-لقاحات-كورونا-المتاحة-لديها-1054594880.html

أفريقيا

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أفريقيا, منظمة الصحة العالمية, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, مصر