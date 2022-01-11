العراق.. الكشف عن قيمة الأموال الصادرة أحكام بردها عن الكسب غير المشروع لـ 2021

جاء ذلك في بيان للدائرة القانونية بالهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".وقال البيان إن مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيّة بردها بلغت 2.716 مليار دينار عراقي (26.215 مليون دولار).وأضاف أن "جهودا حثيثة ومُتميّزة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة".وينص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع في المادة (19/رابعا) منه على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".كذلك وبحسب القانون ذاته، "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي الأموال الصادرة أحكام بردها عن قضايا الكسب غير المشروع لعام 2021.
جاء ذلك في بيان للدائرة القانونية بالهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق، على ما نقلت قناة "السومرية نيوز".
وقال البيان إن مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيّة بردها بلغت 2.716 مليار دينار عراقي (26.215 مليون دولار).
وأضاف أن "جهودا حثيثة ومُتميّزة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة".
وينص قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع في المادة (19/رابعا) منه على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع".
كذلك وبحسب القانون ذاته، "لا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".