https://arabic.sputniknews.com/20220111/العلاقة-بين-التعليم-المنزلي-ومدة-النوم-دراسة-سويسرية-تثبت-أن-المدرسة-يجب-أن-تبدأ-في-وقت-متأخر-1055242289.html

العلاقة بين التعليم المنزلي ومدة النوم.. دراسة سويسرية تثبت أن المدرسة يجب أن تبدأ في وقت متأخر

العلاقة بين التعليم المنزلي ومدة النوم.. دراسة سويسرية تثبت أن المدرسة يجب أن تبدأ في وقت متأخر

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من سويسرا، أن المراهقين الذين تلقوا تعليمهم في المنزل أثناء إغلاق المدارس بين مارس ويونيو 2020، في الموجة الأولى من الوباء،... 11.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-11T13:27+0000

2022-01-11T13:27+0000

2022-01-11T13:27+0000

مجتمع

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قالت أوسكار جيني الباحثة في طب الأطفال التطوري من جامعة زيورخ (UZH): "حصل الطلاب على حوالي 75 دقيقة إضافية من النوم يوميًا خلال فترة الإغلاق، في الوقت نفسه، تحسنت نوعية حياتهم الصحية بشكل ملحوظ"، بحسب ما ذكر موقع "jamanetwork".أجرت جيني وزملاؤها استبيانًا عبر الإنترنت لأكثر من 3600 من طلاب المدارس الثانوية من منطقة زيورخ، وتضمن الاستبيان أسئلة طرحت عليهم حول أنماط نومهم، إلى جانب أسئلة أخرى تتعلق بالصحة والخصائص السلوكية.ثم تمت مقارنة النتائج بمسح سابق شمل أكثر من 5300 طالب أُجري في عام 2017، قبل وقت طويل من بدء جائحة COVID-19.أظهرت المقارنة أنه خلال الأسبوع الدراسي، استيقظت مجموعة التعليم المنزلي بعد حوالي 90 دقيقة في المتوسط ​​من المراهقين في المجموعة الثانية. وذهبوا إلى الفراش بعد حوالي 15 دقيقة فقط، مما يعني أن فائض نومهم الإجمالي كان حوالي 75 دقيقة كل يوم.في الوقت نفسه، تم تحسين بعض الخصائص الصحية والسلوكية للمجموعة الأولى مقارنةً بالمجموعة الثانية، مما يشير إلى أن 75 دقيقة إضافية من النوم اليومي جعلتهم يشعرون بتحسن تجاه بعض الأشياء على الرغم من الآثار الأخرى للعزلة في الوباء يمكن أيضًا ملاحظتها في الردود.وتابع الباحثون: "على عكس ذلك، أشار المراهقون في المجموعة الأولى إلى شعورهم بالوحدة والحزن وقلة المرح مع الأصدقاء".وفقًا لجيني، تظهر النتائج أنه في حين أن تأثيرات العزلة للتعليم المنزلي أثناء الإغلاق كان لها بعض التداعيات السلبية على المراهقين، إلا أن القدر الإضافي من النوم يبدو أنه يحقق فوائدا على المدى الطويل.قالت جيني: "على الرغم من أن الإغلاق أدى بوضوح إلى تدهور الرفاهية لكثير من الشباب، إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تكشف عن جانب إيجابي في إغلاق المدارس الذي لم يحظ باهتمام كبير حتى الآن".يعتقد بعض الخبراء أن المراهقين لا ينبغي أن يبدؤوا اليوم الدراسي حتى الساعة 10 صباحًا أو حتى 11 صباحًا. الدراسة الجديدة ليست شاملة تمامًا، لكنها تقدم المزيد من البيانات لدعم الفكرة القائلة بأن الأطفال يمكن أن يستفيدوا من بدء تعلمهم في وقت لاحق من اليوم، حتى في عزلة وصعوبة الدراسة أثناء الإغلاق الوبائي.

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مجتمع